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▲議員張芬郁前往現場了解災情，發現景象觸目驚心，便道僅餘窄小殘跡，車輛完全無法通行(圖／張芬郁提供2026.4.5)

台中市霧峰區桐林里暗坑巷路段，（4）日強降雨襲擊，原本為災後復建工程所搭設的臨時便道發生嚴重路基掏空，大片鋼軌樁傾斜滑落邊坡，導致交通再度斷絕。議員張芬郁接獲地方陳情赴現場勘查，對於總經費高達1600萬元的工程受挫表示，水利局應在汛期全面來臨前加速趕工；水利局則強調，受損範圍為臨時性路段，已啟動改道措施，並確保5月底前能如期交出永久道路。(4)日受強烈對流雲系影響，台中市區與山區降下傾盆大雨，文心路、台灣大道等多處主要幹道傳出積水災情，而霧峰山區的暗坑巷災情更為慘重。昨下午，暗坑巷往復興宮方向的唯一通道驚傳路基大規模崩塌。當地廖姓與戴姓居民表示，昨下午從山區務農結束欲返家時，赫然發現地面出現巨大裂縫，隨後整塊路基向坡下崩落。居民擔心夜間行車視線不良可能引發墜落意外，第一時間通報施工單位及區公所，相關單位也迅速派員到場實施交通管制，緊急封鎖該路段。議員張芬郁今(5)日上午前往現場了解災情，發現景象觸目驚心。去年8月水利局為了維持居民基本通行而打設的鋼軌樁，目前已有近一半隨著土石滑落深谷，原本的便道僅餘窄小殘跡，車輛完全無法通行。張芬郁指出，暗坑巷自去年7月豪雨受災後，經地方多方奔走，包括立委何欣純及市長盧秀燕都曾親自到場關心，最後成功爭取到中央核定1600萬元的復建經費。工程自115年1月開工，原定5月底完工，如今大雨再度沖毀便道，居民擔心接下來進入5月豪雨季與颱風季節，工程若無法如期完工，山區交通恐陷入長期黑暗期。在地廖姓居民無奈表示，這20幾年來該處始終「大坍小坍、縫縫補補」，這次難得有大筆經費要進行整體改善，他甚至主動提供自家土地供工程進行，就是希望能夠一勞永逸。戴姓居民則從實地觀察提出建議，認為路基崩落的主因之一是上方缺乏完善排水，且施工時挖除部分土石才導致地基脆弱。此外，復興宮副主委劉金益也憂心指出，4月19日宮廟將舉辦大型祈安植福法會與福宴，若道路無法通行，屆時信眾將無路可上山。針對地方疑慮，台中市水利局說明，目前損壞的部分是施工期間的「臨時便道」，並非永久性結構。並表示，已於第一時間採取交通維持措施並封閉便道，目前正加速進行第二、三階段加勁擋土牆施作，以及後續的永久路面鋪設作業。