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▲心覺醒文教基金會參訪團(圖／秘書處提供2026.4.5)

想要深度認識台中，就從這棟「會說故事」的建築開始！台中市政府台灣大道市政大樓，作為台灣首件經國際競圖產生的政府辦公大樓，以極簡設計展現民主意涵，更是兼具綠能與耐震的城市地標。為邀請大眾走進這座美學殿堂，市府秘書處特別推出「市政大樓免費客製化導覽服務」，由熱忱的志工團隊領軍，邀各界團體「揪團」體驗充滿溫度的城市發現之旅。秘書處長謝佳蓁表示，志工團隊擅長為不同年齡層、不同類型的團體設計專屬行程。無論是專業建築考察或輕鬆休閒走訪，志工皆能以最在地的觀點，解說建築巧思並分享台中建設亮點。導覽過程更融入許多驚喜，例如針對學童團體，志工會親手製作季節限定的氣球（如復活節兔、夏日蜻蜓）作為獎勵，讓孩子在活潑氣氛中認識家鄉。此外，為接軌國際，市府更提供英語、日語及西班牙語等多元語系導覽，展現國際城市的友善與包容。行程結束後，市政大樓內也提供豐富的休息選擇。市府員工餐廳推廣食農教育，每月設有「在地食材日」；位於惠中樓一樓的「瑪利MAMA手作麵包」，則透過支持弱勢就業，讓民眾在品味烘焙香氣時，感受台中最溫柔的人文風景。市政大樓周邊交通便利，緊鄰捷運「市政府站」及YouBike站點。參訪完畢後，民眾可輕鬆轉乘前往廣闊的中央公園，或造訪最新地標「台中綠美圖」，在公園綠意中與藝術及閱讀自然相遇。台中市政府歡迎各界團體踴躍預約，意者請至「台中市政府E櫃台」線上申請（關鍵字搜尋「市政大樓導覽」），預約一場專屬於您的城市美學體驗。