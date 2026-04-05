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運價連2紅！最新一期SCFI指數4日出爐，本週上漲28.19點、至1854.96點，漲幅1.54%，其中以美東線漲幅達2.76%最大。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1650美元，較前期下跌53美元，跌幅3.11%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2684美元，較前期下跌80美元，跌幅2.98%；美西線每FEU（40呎櫃）為2359美元，較前期上漲7美元、漲幅0.3%；美東線每FEU（40呎櫃）為3354美元，較前期上漲90美元，漲幅2.76%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價3977美元，上漲249美元，漲幅6.68%；南美線（桑托斯）每箱運價2609美元，上漲134美元，漲幅5.45%；東南亞線（新加坡）每箱運價515美元，上漲15美元，漲幅3%。針對當前運價，在美國線合約季碰上中東戰爭推高油價之際，4月許多船公司加收緊急燃油附加費，同時持續加大空班力度，尤其是緊縮美東線運力，希望一面應對成本壓力、一面挺現貨價。業界認為，目前貨量還沒有正式出籠，運價呈現高檔支撐，油價成本攀升、船舶受中東戰事影響供應減少，兩大因素推升4月運價還是看漲，推估4月上旬漲幅約7-10%，隨著市場需求量變化，4月下旬還有另一波漲勢。此外，市場也傳出，海運龍頭之一地中海航運（MSC）8日將再喊漲美國線每40呎櫃約200美元；還有些船公司宣布將徵收內陸燃油附加費（IFS），對沖多式聯運的柴油成本上漲，預計16日生效。