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▲南珉貞PO出經紀人通知她有地震的訊息截圖，表示自己沒感覺，就連李雅英都現身留言區，直呼習慣了。（圖／南珉貞Threads@minjeong_w_）

台灣在今（5）日凌晨1點14分，於花蓮近海發生規模5.7的地震，幾乎全台有感，不少人也都被嚇醒。但不料來台發展的韓籍啦啦隊女神南珉貞，卻在下午發文PO出經紀人緊急通知她有地震的訊息截圖，南珉貞竟表示自己完全沒感覺，還笑喊「我可能台灣人」，就連李雅英也認同留言「我們有一點習慣了嗎？」讓大家笑翻。今日的地震幾乎全台灣都有感，但沒想到韓籍啦啦隊女神南珉貞卻沒感覺，還在下午於Threads發文表示：「昨天有地震嗎？我完全沒感覺…」接著還PO出一段與經紀人Sharon的對話，對方用韓文提醒她地震，南珉貞直接笑翻表示「一點都沒感覺」，讓Sharon無奈說「妳可能台灣人」，南珉貞也非常認同。另一位韓籍女神李雅英，也驚喜現身留言區，還坦承自己也沒感覺到有地震，「我也不知道了…我們有一點習慣了嗎？」兩人可愛的反應，馬上引來大批粉絲笑翻，「阿勇跟珉貞已經是台灣人了」、「妳台妹小南我們能怎樣」、「恭喜融入台灣人生活」。南珉貞在2024年跨海加盟Fubon Angels後，以超強舞蹈技巧，及毫無包袱的真實感，深受大批粉絲喜愛。而在2025年，南珉貞還宣布正式定居台灣，租下台北的房子，決心將事業重心全面轉移。而南珉貞也在這幾年漸漸融入台灣文化，超接地氣的模樣，還有了「台妹小南」的稱號。李雅英在2024年正式來台，加入職棒富邦悍將，與職籃台北富邦勇士啦啦隊，成為「全能應援女神」。2026年李雅英還升任為Fubon Angels的「國際組組長」，展現了她在隊內的領導力與文化橋樑的重要性。在台灣擁有高人氣的李雅英，還曾奪下啦啦隊聲量冠軍。