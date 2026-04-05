我是廣告 請繼續往下閱讀

台中西屯文華公園一棵 60 年老榕樹，昨(4) 日晚因強降雨導致地基鬆軟倒下。市議員楊大鋐今現場勘查，雖然現場無人受傷，但龐大樹體仍具危險性。他要求相關單位立即移除，並進一步要求市府針對全市高齡、傾斜等高風險樹木進行全面結構評估，建立常態性巡檢預警機制，確保市民休閒空間安全。受豪雨影響，這棵老榕樹因根系無法負荷鬆軟土壤，整株橫倒於公園中央。所幸事發當時並無民眾經過，未釀成傷亡，但現場龐大的樹體與翻起的根部仍讓不少路過居民感到心驚。楊大鋐表示，近期極端氣候加劇，短時間強降雨已嚴重威脅老樹的穩定性。他要求市府相關單位應立即進場圍設安全邊界，並盡速移除倒塌樹木以恢復通行。他更進一步強調，市府應化被動為主動，全面盤點文華公園及周邊綠地的樹木狀況，特別是針對高齡、傾斜或地基不穩者，進行結構與健康評估。楊大鋐呼籲，市府「公園是市民休憩的核心，安全不容打折。」應建立常態性的巡檢與預警機制，不能總是「出事才處理」，唯有落實日常維護，才能真正保障市民的生命安全。