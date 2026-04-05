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▲觀光局長高閔琳頒發聘書予這次賽事評審團。（圖／高市府觀光局提供）

▲「鳳武薪傳-西螺鳳山館」精彩表演展現宋江武藝傳承。（圖／高市府觀光局提供）

「全國創意宋江陣頭大賽」決賽昨（4）日在內門紫竹寺熱血登場，吸引全臺各地藝陣愛好者前來觀賽加油。初賽脫穎而出的7支隊伍經過一整天的激烈競技，最終由「鳳武薪傳——西螺鳳山館」奪得冠軍；觀光局長高閔琳也向所有辛勤指導的教練群致上最熱烈的掌聲與敬意，並頒發「十年評審」獎座給評審長鄭安寶及副評審長許振榮，感謝兩位評審長期貢獻。其次，「全國創意宋江陣頭大賽」亞軍與季軍分別由「國立臺南大學」及「宗興武藝」獲得。優勝獎為「龍華科技大學」與「豫章武藝-武藝陣」，佳作獎頒予「實踐大學高雄校區宋江陣」、「敬天愛人護鄉里」，特別獎項則由「龍華科技大學」獲得觀音佛祖獎，「豫章武藝-武藝陣」獲得高雄市議會議長獎。高閔琳表示，「越在地、越國際」，高雄內門宋江陣高度展現臺灣文化的世代傳承、創意薈萃與跨國交流。2026高雄內門宋江陣系列活動，內容包含國家重要民俗與無形文化資產——陣頭拜觀音、羅漢門佛祖等傳統遶境科儀，並結合創意宋江陣頭大賽、台灣料理宋江大宴辦桌菜、文武匯演與文史導覽小旅行；結合臺灣觀音佛祖宗教信仰、民俗活動、陣頭文化、武術運動，亦具有保家衛國、守護鄉里家園的重要歷史意涵。高閔琳特別感謝今年度主辦廟宇—內門紫竹寺主委劉銀城及全體管理委員會，以及南海紫竹寺、內門順賢宮三間廟宇，每年輪流擔綱傳承在地宋江文化；除頒發聘書感謝狀予本年度八位評審，更特別頒贈「十年評審」獎座予評審長鄭安寶、副評審長許振榮；感謝兩位評審春風化雨、貢獻卓著，與地方廟宇、市府共同努力，推廣宋江文化精神，讓民眾近距離感受宋江陣的獨特魅力，促進全國傳統藝陣文化的世代傳承與跨界交流。評審長鄭安寶老師為「中華民國國武術總會」國際級裁判，與副評審長「九天民俗技藝團」許振榮博士，共同代表評審團講評決賽7隊表現；今年入圍隊伍特色鮮明多元，每一隊的實力均較往年精進，前兩名隊伍，將宋江陣的精神融入舞蹈、音樂和劇情，媲美完整的劇場演出，讓「全國創意宋江陣頭大賽」朝向精緻表演與多元文化的交流邁進。觀光局補充，2026高雄內門宋江陣系列活動，4月5日「羅漢門迎佛祖」是為繞境最後一天，晚間還有內門紫竹寺煙火秀；此外那瑪夏區螢火蟲復育有成，今年螢況良好，歡迎民眾把握連假最後2日，順遊東高雄內門野森動物學校、旗山、美濃、六龜等東高雄景點。相關活動資訊請洽「高雄內門宋江陣」粉絲專頁或「高雄旅遊網」查詢。