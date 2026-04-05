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2026年台北市長選戰布局，民進黨可能徵召立委沈伯洋參選，外界對這人選的評價呈現兩極化。對此，立委王義川在Threads發文力挺，強調在艱困選區中，每一位願意為了城市與政黨接受說服、披掛上陣的「勇者」都值得尊敬。他指出，許多被點名的人選背後都有外人難以理解的因素，支持者在此刻應給予實質鼓勵，而非進行消耗。王義川反擊外界對沈伯洋「網路仇恨值高」、「難以吸引藍白選票」的質疑。他直接嗆聲「這種局你厲害你來啦！」要對抗中共威脅時就推沈伯洋出頭，選首都市長時卻嫌他無法爭取藍白支持，這邏輯顯然矛盾，因為藍白支持者在台北市的歸屬感極強，基本上只會投給現任市長蔣萬安。他反問，若一味追求爭取藍白選票，那乾脆徵召與民眾黨關係最好的人選。王義川強調台北市長作為國家首都的領導者，國家立場必須清晰堅定，而沈伯洋的主張正是最明確的選擇。他呼籲在民進黨縣市長提名完畢後，所有「正台派」的兄弟姊妹應放下歧見，站隊民主潮流並一起戰鬥，以各種形式支持民進黨。他強調，與其批評「很難選」或「不貼近民意」，不如拿出實際行動，團結支持願意為台灣價值捍衛首都的候選人。