我是廣告 請繼續往下閱讀

今（5）日為清明節，前總統蔡英文特別發文表示，前幾天向李登輝前總統致意，也到了八里去看看史明歐吉桑，提及李帶領台灣走過民主轉型最關鍵的時刻，讓大家能夠用選票決定未來；史明歐吉桑用一生堅持自己的信念，關心台灣的未來，即使在生命的最後階段，仍然不斷提醒大家，要守住這塊土地的價值。前輩們走過的路並不容易，但正因為有他們的堅持，台灣才有今天的民主與自由，「我們要做的事情，就是把這份信念繼續傳下去，讓台灣在世界上，走得更穩、更遠」。蔡英文說，今天是清明節，許多國人在這幾天連假中，為家人掃墓、緬懷過去，也在心中重新記起那些一路陪伴大家走過的人。前幾天，自己到五指山向李登輝前總統致意，也到八里去看看史明歐吉桑。每一年去看他們兩位，心情都很不一樣，但有些事情，始終沒有改變。蔡英文說，李前總統墓園裡的紀念碑文上有她的名字，那不只是一段文字，而是一份責任、一份提醒，也因為這樣，自己每一年都一定會來。而史明歐吉桑就像家人一樣，所以每一年來這裡，也像是一種團圓，不僅緬懷他，也能見到許多受到史明歐吉桑啟發的好朋友、年輕人。蔡英文提到，李前總統帶領台灣走過民主轉型最關鍵的時刻，讓大家能夠用選票決定未來，史明歐吉桑用一生堅持自己的信念，關心台灣的未來，即使在生命的最後階段，仍然不斷提醒大家，要守住這塊土地的價值。最後蔡英文說，前輩們走過的路並不容易，但正因為有他們的堅持，台灣才有今天的民主與自由。「我們要做的事情，就是把這份信念繼續傳下去，讓台灣在世界上，走得更穩、更遠」。