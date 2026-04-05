鴻華先進（2258）今（5）日公布3月營收為新台幣4.16億元，月增5.9%、年減14.2%；累計第1季營收8.19億元，季增42.9%、年減53.2%。
鴻華先進指出，去年底推出的首款純電跨界休旅BRIA，為回饋市場支持，4月針對指定車型推出8,000元配件折抵金優惠，並提供首批車主價值3,500元的保修服務抵用金，提升產品吸引力。隨著促銷活動啟動，市場預期有助帶動銷售動能。
在電動巴士布局方面，高雄橋頭新廠主力生產Model T第2代車款，初期規劃年產能500輛。今年因仍處量產爬坡期，全年目標產量為250輛以上，後續將依產線爬坡進度調整，隨著產能逐步開出，出貨與營收可望同步提升。
海外市場方面，鴻華與日本三菱汽車合作車款，預計於2026年下半年進軍紐西蘭與澳洲市場，帶動海內外銷售同步擴張；美國市場則將視關稅政策明朗後再行布局。
鴻華先進表示，公司採輕資產營運模式，透過共用平台與關鍵技術模組，有效分攤開發成本，將有助加速單一車型投資回收，提升整體營運效率。
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在電動巴士布局方面，高雄橋頭新廠主力生產Model T第2代車款，初期規劃年產能500輛。今年因仍處量產爬坡期，全年目標產量為250輛以上，後續將依產線爬坡進度調整，隨著產能逐步開出，出貨與營收可望同步提升。
海外市場方面，鴻華與日本三菱汽車合作車款，預計於2026年下半年進軍紐西蘭與澳洲市場，帶動海內外銷售同步擴張；美國市場則將視關稅政策明朗後再行布局。
鴻華先進表示，公司採輕資產營運模式，透過共用平台與關鍵技術模組，有效分攤開發成本，將有助加速單一車型投資回收，提升整體營運效率。