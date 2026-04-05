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▲黃曉明帶9歲兒子Max騎自行車在馬路拍照，違反交通法規。（圖／黃曉明微博）

▲黃曉明道歉聲明全文。（圖／黃曉明微博）

大陸男神黃曉明出道28年以來鮮少有負面新聞，形象優質，不過他近日罕見分享帶9歲兒子騎自行車上街的照片，遭網友批評違反交通法規，對此，黃曉明今（5）日公開道歉，「我深感愧疚，作為父親，我本該以身作則，時刻把孩子的安全與遵守法規放在首位。」昨天傍晚，黃曉明在微博上傳3張照片，只見他戴鴨舌帽、口罩和9歲兒子「小海綿」騎著自行車，在上海街頭享受父子間難得的天倫時光，黃曉明在配文寫下：「和兒子一起春日騎行，趁著好天氣，大家要多出門走走，每天都有好心情！」沒想到，黃曉明貼文一發布，許多網友指出他違反《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》中，駕駛自行車須年滿12周歲的規定，「親子時光挺好，還是要保證安全吧」、「馬路上擺拍就不可以啊」、「有孩子的父母基本都知道吧，這是常識，他竟然不知道」、「帶孩子出去玩就去唄，為啥拍照還在馬路上，是告訴觀眾自己是個很合格的父親嗎？我感覺有點刻意了」、「不滿12周歲不能騎車上路的，學校開家長會經常強調這個問題」、「明星有特權啊」「他沒帶過孩子，難得見一見就要秀！」得知輿論的批判聲浪越來越大，黃曉立即刪除照片，並發文致歉，稱自己經網友提醒才知道帶兒子騎車的行為違法，「今天我必須為自己的疏忽鄭重道歉...對此我深感愧疚，作為父親，我本該以身作則，時刻把孩子的安全與遵守法規放在首位。」黃曉明表示，今天已經前往交警部門接受處罰，但放假期間沒人受理，承諾會於上班時間再到相關交警部門接受處罰和批評教育，感謝大家的監督和提醒，「借此機會，也想和所有家長朋友們共勉，孩子學會騎車不等於可以上路，交通安全容不得半分疏忽，遵守法規才是對孩子最好的保護，再次為我的錯誤向大家致歉，未來我一定會更加嚴謹。」