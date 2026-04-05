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國民黨主席鄭麗文日前接受美國媒體NBC專訪，剖析台美關係與國家發展藍圖。她指出，台美友誼源遠流長，從歷史上的並肩作戰到長期的深厚情誼，美國支持始終是中華民國發展的重要基石，儘管台灣必須掌握自身命運，但台美關係不應是單方面的依賴，而應立基於民主自由的共同價值，發展對等、互惠且可長可久的合作夥伴關係。針對兩岸與台美關係平衡，鄭麗文直言，改善兩岸關係與維持對美友好並非「二選一」的零和賽局。她認為推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣本土利益，更是國際社會對區域穩定的期待。國民黨將致力於透過對話與善意交流，在化解歧見的同時累積互信，尋求兩岸之間穩定且和平共存。國防安全與預算爭議方面，鄭麗文重申國民黨支持維持必要防衛能力及台美軍事合作的立場，但也對執政黨的程序提出質疑。她表示，目前立法院對軍購預算的爭議在於政府資訊揭露不足，導致國會監督功能受阻。她呼籲應該在資訊透明、程序完備的前提下審議預算，讓國家安全防衛與民主監督制度能並行。鄭麗文提到，期許台灣從衝突的前線轉型為和平的推手。她提出「第一和平鏈」願景，強調台灣應從戰略對抗的前沿，化身為促進東亞穩定的關鍵力量，「和平之下每個人都是贏家，戰爭之下則是雙輸」。期待美、中、台三方能以智慧與格局取代零和對抗，透過坦誠對話為世界安全開創新局。