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2026大選將至，民進黨選對會研擬在本週決議徵召立委沈伯洋參選台北市長，而有部分綠營支持者擔憂沈伯洋仇恨值過高，恐怕不適合參選市長。對此政治工作者周軒質疑，突然大家都覺得「仇恨值」很重要了？民進黨從黨外抗爭到現在，國民黨哪一次不是使勁全力的抹黑抹黃？民進黨真的有站到第一線的人，哪一個不是黑到底？若要用仇恨值界定候選人標準，民進黨到現在應該從來沒有執政過，沒有立院多數過，陳水扁不會當選第一屆民選台北市長。周軒說，老闆柯建銘一直告訴他「做政治不是在做好人好事代表」、「做事不能憂讒畏譏」，突然大家都覺得「仇恨值」很重要了？周軒表示，民進黨從黨外抗爭到現在，國民黨哪一次不是使勁全力的抹黑抹黃？民進黨真的有站到第一線的人，哪一個不是黑到底了？如果要用仇恨值界定候選人標準，民進黨到現在應該從來沒有執政過，沒有立院多數過，陳水扁不會當選第一屆民選台北市長。最後周軒表示，外頭天氣很好，雨停了，出去走走不要整天滑手機，社群媒體是焦慮的來源，「放下手機，世界更美好」。