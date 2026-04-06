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▲曾沛慈在網路投票環節，突然被女星張月超前，遭網友質疑節目黑箱。（圖／翻攝微博）

《NOWNEWS今日新聞》今（6）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：《浪姐7》傳出黑箱內幕，曾沛慈在節目中票數84萬，卻輸給冠軍的60萬票未奪冠，引爆討論；歌后魏如萱意外在新聞街訪中被當成「民眾」，讓不少網友的笑翻；韓團Super Junior演唱會則傳出安全事故，粉絲墜落畫面震撼曝光。台灣女星曾沛慈參加《乘風2026》（浪姐7）話題不斷，初舞台直播以穩定唱功獲得84萬票支持，原本被看好奪下「乘風Queen」，然而最終結果卻由僅60萬票的張月拿下冠軍，數據出現明顯落差，引發中國網友強烈質疑節目公平性。更有網友發現投票截止前20分鐘，張月票數從45萬瞬間暴增至60萬，質疑背後有人為操作，對此節目組尚未給出明確說法，曾沛慈則未受影響，依舊穩定發揮，也讓不少粉絲為她抱不平。韓國天團Super Junior近期在首爾舉辦《Super Show 10》安可場，未料在最後一場演出尾聲發生突發事故，成員厲旭走向觀眾席準備互動時，現場防護欄杆突然斷裂，一排粉絲從1樓墜落至B1，引發現場一陣混亂。厲旭當場嚇到抱頭並立刻尋求工作人員協助，東海、始源也第一時間關心粉絲狀況，由於事發時間接近尾聲，部分觀眾未即時察覺，直到散場後相關影片在網路流傳，事件才全面曝光，目前受傷情況與後續處理仍持續受到關注。金曲歌后魏如萱近日意外登上新聞話題，有網友發現她出現在街頭採訪畫面中，但記者疑似未認出她的身分，字幕直接標示為「民眾」，形成強烈反差。影片曝光後引發網友熱議，不少人笑稱「最佳女歌手怎麼變路人」、「這位民眾可以開演唱會嗎」，就連藝人陶晶瑩也留言驚訝。對此魏如萱本人也大方回應，在社群轉發相關畫面並幽默寫下：「此人在為民眾調製飲料壓壓驚。」展現一貫幽默個性。