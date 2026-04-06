《NOWNEWS今日新聞》今（6）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：《浪姐7》傳出黑箱內幕，曾沛慈在節目中票數84萬，卻輸給冠軍的60萬票未奪冠，引爆討論；歌后魏如萱意外在新聞街訪中被當成「民眾」，讓不少網友的笑翻；韓團Super Junior演唱會則傳出安全事故，粉絲墜落畫面震撼曝光。
更有網友發現投票截止前20分鐘，張月票數從45萬瞬間暴增至60萬，質疑背後有人為操作，對此節目組尚未給出明確說法，曾沛慈則未受影響，依舊穩定發揮，也讓不少粉絲為她抱不平。
厲旭當場嚇到抱頭並立刻尋求工作人員協助，東海、始源也第一時間關心粉絲狀況，由於事發時間接近尾聲，部分觀眾未即時察覺，直到散場後相關影片在網路流傳，事件才全面曝光，目前受傷情況與後續處理仍持續受到關注。
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更有網友發現投票截止前20分鐘，張月票數從45萬瞬間暴增至60萬，質疑背後有人為操作，對此節目組尚未給出明確說法，曾沛慈則未受影響，依舊穩定發揮，也讓不少粉絲為她抱不平。
厲旭當場嚇到抱頭並立刻尋求工作人員協助，東海、始源也第一時間關心粉絲狀況，由於事發時間接近尾聲，部分觀眾未即時察覺，直到散場後相關影片在網路流傳，事件才全面曝光，目前受傷情況與後續處理仍持續受到關注。