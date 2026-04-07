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▲江語晨（如圖）首張專輯被傳曾經有周杰倫化名為她寫的歌，因為風格太明顯，粉絲一聽就猜出作者「陳少榮」的身分。（圖／摘自Spotify）

▲周杰倫（右）極寵愛妻子昆凌（左），常高調示愛，但他婚前其實也曾傳對其他身旁的女性給予溫柔呵護。（圖／摘自 IG@jaychou）

▲江語晨參加《浪姐7》雖然首戰演唱不如預期，但露肩又秀出美腿，靠著凍齡丰采，依舊得到眾多網友的留言支持。（圖／摘自江語晨微博）

昔日受封「J女郎」的江語晨，近來參加中國綜藝節目《乘風2026》（浪姐7），演唱代表作〈最後一頁〉，卻因走音而落敗，事後她勇敢面對批評，表明人無法完美，成為網友討論話題。由於她再次回到公眾眼前，當年周杰倫傳曾經化名陳少榮為她寫歌的往事，也再被翻了出來。網友認為周杰倫雖然屬於昆凌，但陳少榮這輩子只屬於江語晨，那是周杰倫曾給她、昆凌都未擁有的專屬溫柔，不過當事人未承認，江語晨也曾稱陳少榮確有其人。本月底就要滿39歲的江語晨，曾經推出過《我的主題曲》、《戀習》等兩張專輯，周杰倫被傳曾在她首張專輯，以陳少榮為名寫了〈我的主題曲〉、〈浪漫愛〉、〈我太乖〉這3首歌，粉絲一聽就猜到「陳少榮」的身分，早先她也曾經演唱《不能說的·祕密》插曲〈晴天娃娃〉，那時周杰倫直接用本名發表，粉絲一直津津樂道：「周杰倫是昆凌的，但陳少榮永遠屬於江語晨。」但周杰倫沒承認自己是陳少榮，江語晨也曾否認這個傳聞。開啟江語晨成為「J女郎」的緣分，是南拳媽媽的成員介紹他們認識，江語晨立刻成為周杰倫力捧愛將，除了擔任他《最長的電影》MV女主角、演唱〈晴天娃娃〉還成為他執導的電視劇《熊貓人》女主角，更多次被拍到同框，很自然被傳緋聞。在周杰倫赴美主演《青蜂俠》時，江語晨人也在當地，發布了一張酒店照片，竟成為他們關係生變的關鍵。當時外界比對江語晨的照片，發現窗外的視角等細節和周杰倫房間照片高度雷同，被猜測彼此「同房」，讓重視隱私的周杰倫不滿，後來以「酒店房間都相似」來解釋，江語晨也趕快刪掉照片，連《熊貓人》的發布會都沒參加，自導自演的周杰倫則稱：「緋聞該結束就結束。」此後兩人漸漸沒了交集。多年後江語晨和美籍機師結婚，生了一雙子女，去年宣告離異，今年復出舞台，剛巧又在周杰倫最新專輯《太陽之子》推出後不到兩週的時間。儘管周杰倫和前「J女郎」江語晨先後在演藝活動上有新的大動作，但彼此畢竟各自安好已久，也都有心愛的家人，粉絲也只是重溫一下過去他們曾經有過的美好，不會產生太奇怪的聯想。倒是江語晨保養出色，粉絲大讚她的凍齡美貌，希望《浪姐7》觀眾別太苛責她的歌聲，還是被人消遣：「一堆陳少榮。」