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協議背景：最後一刻的外交轉機

驚險倒數：從「文明滅絕」到「和平曙光」

全球能源影響

在美國總統川普（Donald Trump）同意暫停對伊朗的攻擊兩週，以換取德黑蘭允許荷姆茲海峽安全通行後，美國原油價格於週二晚間應聲暴跌。根據CNBC報導，5月交割的西德州中質原油（WTI）期貨在美東時間晚間7時48分下跌約15%，報每桶95.63美元。川普表示，這項為期兩週的停火協議是以伊朗同意「完整、立即且安全地開放」荷姆茲海峽為前提。他指出，美國已收到伊朗提出的「十點建議書」，並認為這是談判的可行基礎。川普在社群媒體上發文表示：「美伊之間過去幾乎所有的爭議點都已達成共識，這兩週的時間將讓協議得以最終敲定並完成。」伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）則表示，在停火期間，德黑蘭將透過「與伊朗武裝部隊協調，並充分考慮技術限制」的方式，允許船隻安全通過海峽。阿拉奇在貼文中寫道：「如果針對伊朗的攻擊停止，我們強大的武裝部隊也將停止防禦行動。」這場停火協議出現在川普原先設定的美東時間晚上8點期限前不到兩小時。先前，川普曾威脅若伊朗領導人未能在期限前重啟海峽，美軍將轟炸伊朗境內所有的橋樑與發電廠。在週二早上，川普的言辭一度變得極其險惡，甚至威脅要摧毀伊朗的整個文明。他發文表示：「一個完整的文明可能在今晚滅亡，永不復生」，「我不希望這發生，但很可能會發生。」最終，川普表示在與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif），討論後同意停火。夏立夫請求川普延長期限以讓談判繼續，同時也要求伊朗在此期間重啟荷姆茲海峽作為善意舉措。由於伊朗對商船的攻擊，經由該海峽的石油出口大幅下降，引發了歷史上最大規模的原油供應中斷。在2月28日美以聯軍攻擊伊朗前，全球約20%石油供應需經過荷姆茲海峽。這條狹窄的水道連結了波斯灣產油國與全球市場。戰爭期間，原油、航空燃油、柴油與汽油價格飆升。石油公司執行長與分析師均警告，若海峽不全面重啟，燃料短缺的危機將波及全球。