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市場表現

外交轉折：巴基斯坦提出「兩週停火建議」

川普的「文明毀滅」警告與立場轉向

原油市場走勢

中東戰火持續成為交易員關注焦點，由於市場對巴基斯坦斡旋提出的方案抱持希望，認為美國與伊朗可能在最後關頭達成協議，美股週二（7日）尾盤反彈，四大指數多收高，道瓊工業指數收跌85.42點。台積電ADR（TSM）漲3.27美元或0.96％、收345.03美元。道瓊工業指數下跌85.42點或0.18%，收報46584.46點；標普500指數微漲5.02點或0.08%，收在6616.85點；那斯達克指數小幅上揚21.51點或0.10%，收22017.85點；費城半導體指數挺升87.76點或1.11%，收8003.87點。博通（Broadcom）表現亮眼，因宣布與Google及Anthropic擴大AI合作協議，股價大漲6%。三大指數在交易最後一個小時從盤中低點回升，主因是巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）請求美國總統川普（Donald Trump）將攻擊伊朗電廠與橋樑的期限延後兩週。同時，巴基斯坦也要求伊朗作為「善意姿態」，先行開放荷姆茲海峽兩週。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，川普「已經知悉該提案，隨後將做出回應」。交易員在此之前一直屏息關注川普設定的美東時間週二晚間8點期限。週二上午，川普還在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文警告：「一個完整的文明可能在今晚滅亡，永不復生。我不希望這發生，但很可能會發生。」不過川普當時也為「不發動攻擊」留了餘地，他補充道：「既然我們已經實現了『完全且徹底的政權更迭』，現在由不同、更聰明、且較不激進的人士主導，或許會發生某種革命性、美好的事情，誰知道呢？」川普的言論令投資者整日如坐針氈，最初壓低了股市並推高油價。但最終油價變動不大，西德州中級原油（WTI）期貨上漲0.54美元，收在每桶112.95美元；國際基準布蘭特原油（Brent）期貨則下跌0.15美元，收在每桶109.62美元。Facet投資長Tom Graff表示，投資人應預期油價將維持「明顯高於」戰前水準，但他認為伊朗維持海峽關閉是一種「談判策略」。他指出，即使伊朗希望按照自身條件而非美國條件重新開放海峽，但長期關閉對包括伊朗在內的任何人都沒有好處，這種狀態不可能持續數月之久。