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停火條件：立即且全面開放荷姆茲海峽

達成和平協議的曙光

以色列同步加入停火

在中東衝突中扮演關鍵調解角色的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif），在美國總統川普（Donald Trump）的最後通牒到期前夕，呼籲將期限延期兩週。川普後續在週二（7日）宣布，他已同意與伊朗進行為期兩週的停火。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普這項聲明發表於他原定在美東時間週二晚上8點對伊朗發動「毀滅整個文明」攻擊的期限前不到兩小時。川普表示，這項停火協議是以伊朗同意重啟關鍵的荷姆茲海峽為前提。他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文指出：「基於與巴基斯坦總理夏立夫及陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）大將的對話，他們請求我暫緩今晚派往伊朗的毀滅性武力。在伊朗伊斯蘭共和國同意『完整、立即且安全地開放』荷姆茲海峽的前提下，我同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩週。這將是一場雙邊的停火！」川普隨後寫到：「這樣做的原因是，我們已經達到並超越了所有軍事目標，且在與伊朗達成長期和平以及中東和平的最終協議上，已取得長足進展。」他補充稱，已收到伊朗的10點建議書，認為這是進行談判的可行基礎，「過去幾乎所有爭議點，美伊雙方都已達成共識，這兩週的時間將讓協議得以最終敲定並完成。作為總統，我代表美利堅合眾國，同時也代表中東各國，榮幸地見證這個長期問題即將獲得解決。」一名白宮高級官員告訴CNN，就在川普設定的最後通牒期限僅剩一個半小時之際，以色列也被納入了這項為期兩週的停火協議中。該官員表示，隨著談判持續進行，以色列也已同意暫停其轟炸行動。