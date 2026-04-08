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受到美國與伊朗達成兩週停戰協議的激勵，亞洲股市全面走揚。日經225指數開盤大漲，漲幅一度超過2500點；韓國綜合指數同樣上漲，漲逾300點或5.88％。美國總統川普稍早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示：「在伊朗同意完全、立即且安全地開放荷姆茲海峽的前提下，我同意停止對伊朗的攻擊，為期兩週。」伊朗外交部長阿拉奇也宣布，在巴基斯坦的斡旋之下，與美國進行的停戰談判達成結果，「在兩週期間內，荷姆茲海峽將可安全通行」。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稍早宣布，伊朗與美國及其盟友已達成協議，包含黎巴嫩在內的所有地區將於伊朗時間8日3時30分（台灣時間8日上午8時）全面停火。受此消息價格提振，日經225指數8日開盤隨即大漲900點，隨後漲幅持續，一度漲超過2500點，來到55900點。截至台灣時間早上8點42分，日經225指數報55737.76點，上漲2308.20點，漲幅達4.32%。外匯市場方面，由於先前因戰爭危機引發的「避險買入美元」力道開始反轉卸載，日圓匯率一度回升至1美元兌158.60日圓左右。韓股方面也出現反彈，韓國綜合指數（KOSPI）開盤直接突破5800點，以5804.7點開出，後續一度來到5837.92點，漲343.13點，或6.24%。截至台灣時間早上8點40分，韓國綜合指數報5782.45點，上漲287.67點，漲幅達5.24%。