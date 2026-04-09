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▲鄧紫棋在臉上比了一個OK的手勢，笑說這就是自己開唱前的心情。（圖／G.E.M.鄧紫棋IG@gem0816）

▲巴鈺透露爸爸已過世，她如今想盡情地哭，哭到再也哭不出來為止。（圖／巴鈺臉書）

▲ 迪麗熱巴（左）的片酬傳出高達1.7億元，陳飛宇（右）則不到她的10分之1。（圖／Disney+提供）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（9）日的娛樂新聞搶先看，香港歌后鄧紫棋（G.E.M.）今晚開始將在大巨蛋一連4天舉行演唱會，她昨晚發文證實已抵達台北彩排，偶像周杰倫也幫她按讚。女星巴鈺發文透露爸爸已過世，她難過直呼自己不想節哀，想哭到不再掉淚為止。中國女神迪麗熱巴片酬曝光，遭爆拍《白日提燈》領4000萬人民幣（約新台幣1.7億元）。34歲香港鐵肺歌后鄧紫棋（G.E.M.）今日起一連4天將在台北大巨蛋舉行《G.E.M. 鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》，成為首位在大巨蛋舉辦個唱的香港歌手。鄧紫棋昨晚發文跟台灣粉絲問好，曝光彩排照高喊「GLORIA來到了台北」，並以一張手比OK的照片吐露開唱前夕的心情，天王周杰倫也現蹤按讚。42歲女星巴鈺昨日下午突然在臉書發文，分享爸爸面帶微笑的照片，證實爸爸已過世的噩耗，她難過寫道：「把拔走了，請不要安慰我，不要叫我節哀，不要叫我加油，我要一直哭，直到不再哭，我永遠永遠愛你」。粉絲見狀也很心疼巴鈺，紛紛湧入留言鼓勵她盡情釋放情緒、慢慢走過傷痛。迪麗熱巴、陳飛宇主演的古裝劇《白日提燈》現正熱播中，演員的片酬也引發討論，據說迪麗熱巴此次片酬領4000萬人民幣，是全劇最高薪的女演員，而陳飛宇卻只領不到迪麗熱巴的10分之1，這與他先前與網紅爆出的床照醜聞有關，懸殊的差距讓粉絲震驚，也大讚迪麗熱巴不愧是一線女星。