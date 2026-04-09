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▲巴鈺分享爸爸的照片，難過抒發心情。（圖／巴鈺臉書）

42歲女星巴鈺昨（8）日下午突然在臉書發文，分享爸爸面帶微笑的照片，證實爸爸已過世的噩耗，她難過寫道：「把拔走了，請不要安慰我，不要叫我節哀，不要叫我加油，我要一直哭，直到不再哭，我永遠永遠愛你」。粉絲見狀也很心疼巴鈺，紛紛湧入留言鼓勵她盡情釋放情緒、慢慢走過傷痛。巴鈺昨日發文坦言爸爸過世，她表示自己此刻不需要任何安慰也不想節哀，「不要叫我加油，我要一直哭，直到不再哭」。粉絲見狀也紛紛留言鼓勵她：「用力哭一下吧，抱抱」、「難過就哭，承受不了就哭」、「好好的哭，把想念都哭出來，然後好好的生活」。藝人好友狄志維則留言：「要保重喔，爸爸去當天使了，他會在天上守護著你們」。據悉，巴鈺的爸媽早在多年前就已離婚，媽媽2017年時已於舊金山病逝，巴鈺只剩下爸爸，如今父親也走了，對巴鈺來說確實是不小的打擊。她曾在受訪時透露，爸爸是最鼓勵她當藝人的人，當時還會錄下她的表演，並自己親自去學剪輯，只為留下巴鈺的鏡頭。而媽媽則是很擔心巴鈺的生計，害怕她在演藝圈混不好，收入不穩定，所以總是叫她轉行。不過巴鈺後來主持了《食尚玩家》、《世界第一等》、《世界正美麗》等節目，知名度越來越高，就連和媽媽去吃飯都被粉絲認出來，媽媽這才認同她的成就，安心不少。如今巴鈺手中節目還有和曾國城主持的《女王大人》2024年還入圍第59屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，想必爸媽都以她為傲。