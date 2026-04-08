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▲郭彥均把錢花在刀口上，即便擁有5棟房產也是如此。（圖／郭彥均臉書）

▲郭彥均認為買房一定要趁早，成本和負擔才不會太高。（圖／翻攝自郭彥均臉書）

▲郭彥均成為父親後，買房資金轉移到投資女兒。（圖／NOWNEWS資料照）

郭彥均從廣告模特兒、偶像男團2moro最終成功轉型為主持人，曾經連續5年入圍金鐘獎，出道至今20餘年在綜藝圈站穩腳步，收入也比以前穩定。郭彥均是演藝圈出名的省錢達人，如今結婚11年育有1女，財務規劃只有投資不動產和幫女兒買保單，今年44歲的他，手上已經有5套房產，且房貸已經繳清，其理財心得就是撙節支出和及早買房。生性節儉的郭彥均，手機堅持只要能用，就不需再買，過去受訪時透露沒有辦信用卡，隨身帶3000元現金，以備不時之需，認為額度完全夠用。郭彥均也習慣趁生鮮超市打折時段去撿便宜，一碗加湯的土魠魚羹可以抵兩餐；在出節目外景時，會把飯店提供的盥洗備品、紙拖鞋或礦泉水帶回家，裝潢新房也僅花100萬，關鍵為降低建材的成本，克勤克儉就是他的理財方法。郭彥均國中就萌生買房念頭，28歲拿出所有存款購入人生第一棟房子，隨著事業步上軌道，有充裕的資金能運用，陸續買下第二、三、四、五棟房，且獨鍾新店，他強調買房一定要趁早，成本和負擔才不會太高，再來年輕就是本錢，越早努力打拚就能越早享受成果，例如首購屋現在的行情已經翻漲數倍。有了小孩後，郭彥均的投資理財規劃就轉移到女兒身上，除了已經幫愛女買好保單，希望未來支付女兒出國唸書或健康醫療方面等費用，其他種類的保險也都買齊，一路保障她到20歲。郭彥均雖然很早就接觸股票、基金，但多慘賠出場，此後決定「絕不碰不懂的投資理財工具」。針對郭彥均的理財方式，《NOWNEWS今日新聞》特別採訪財經專家盧燕俐，她稱讚：「彥均非常有理財頭腦，懂得量力而為，不碰不懂的理財商品，『越年輕買房成本越低』這是金律。孩子的部分除了保單之外， 也建議他可以幫女兒定期定額存一些市值型的ETF（指數股票型基金），可以創造長期穩健的財富。」