全家、7-11本週咖啡優惠出爐了！今（8）日週三限定，全家APP隨買跨店取大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵10元多一杯，且可寄杯慢慢喝，相當於接近買一送一了，還有4月10日起門市有仙女醇奶茶任2杯65元、經典拿鐵任2杯95元；7-11「LINE禮物」有指定咖啡、飲品買一送一，精品美式半價喝。
🟡全家便利商店
📍門市｜4月10日起至4月14日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜4月8日10:00開賣
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
📍門市｜4月10日起至4月14日
◾M&M’s指定系列10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
◾日清奶油三明治10元多一件，6.2折（原價45元、特價28元）
◾杜老爺超級曠世奇派 萊姆葡萄雪糕買1送1，5折（原價55元、特價33元）
◾農心安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾可口可樂纖維+買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月7日至4月9日
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青6杯240元，6.7折（原價60元、特價42元）
◾咖啡珍珠歐蕾6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶任選6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠奶茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價42元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選6杯250元，7折（原價60元、特價42元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）
📍門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜4月10日起至4月14日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
◾M&M’s指定系列10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
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◾杜老爺超級曠世奇派 萊姆葡萄雪糕買1送1，5折（原價55元、特價33元）
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📍APP｜4月7日至4月9日
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
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◾珍珠奶茶／黑糖珍珠奶茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價42元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選6杯250元，7折（原價60元、特價42元）
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📍APP｜4月1日至4月28日
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◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
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◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
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🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
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📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）