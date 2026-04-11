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中國1名男子近日到馬來西亞旅遊，在兌換貨幣時，因不滿換匯處的電子看板把台幣、港幣歸類在「國家」的欄位中，當場質問工作人員的「一個中國」立場，全程都被拍下並引發討論，不少民眾認為男子沒事找事做，不妨直接嘗試在台灣使用人民幣。根據馬媒《光華在線》報導，電子看板的香港、台灣貨幣皆在「國家」的欄位下與人民幣並列，也都沒有加註「中國（China）」一詞，該男認為自己是在「指正」貨幣兌換公司的錯誤，而無奈的櫃台人員則說：「不一樣的先生，這是貨幣，台灣、香港都有自己的貨幣。」後續男子繼續追問，櫃台人員又說知道一中，但換匯時都會刷護照，台灣有自己的護照，不過可能是為了安撫男子，櫃員又說：「一個國家也會有3種貨幣，我們都知道的。」男子又另外拍片表示，自己會再向相關部門反映，強調要維護國家尊嚴。影片在網路上引發討論，來自馬來西亞、台灣、香港等地的民眾紛紛打下：「沒事找事」、「人家只是有禮貌」、「你在中國銀行換錢的時候問問為什麼台灣不是用人民幣」、「不要鄉巴佬出城，不懂裝很懂，簡單舉個例子，你搭飛機時電子告示板上的目的地，有沒有註明航班飛往Hong Kong（China）又或者Shanghai（China）又或者Sichuan（China）呢？有些中國網民就是喜歡自己矮化自己的國家，明知道香港和澳門都是中國的隸屬特區偏要把中國兩個字貼上標籤，這樣不會突顯出你們很沒自信嗎？」。