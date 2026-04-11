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李麗珍情史豐富 嫁音樂人許願4年離婚

▲李麗珍（如圖）過去拍攝多部大尺度寫真和三級片，憑藉著姣好的身材與美貌迅速走紅。（圖／摘自IG@__leelaichun)

李麗珍罕談前夫 婚變原因曝光：他太精明

李麗珍爆兩女共侍一夫 遭控私生活淫亂真相逆轉

▲李麗珍（如圖）近日受訪時自認戀愛腦，雖然曾有富商追求，但她都沒有接受。（圖／李麗珍微博）

港星李麗珍以《蜜桃成熟時》、《玉蒲團之玉女心經》等情慾片躍升一代女神！回顧她過往情史，1996年李麗珍正值事業巔峰，宣布與音樂人許願結婚，婚後生下一女，並逐漸淡出演藝圈，然而這段婚姻卻在2000年劃下句點。近來，李麗珍罕見談起離婚原因，並透露私下有富商追求。此外李麗珍也曾被好友李靜婷爆料兩人共侍一夫，甚至性需求大，導致她形象受到影響退出演藝圈，2006年李靜婷承認自己撒謊，不過外界早已對李麗珍有負面印象，人氣難以挽回。李麗珍過去拍攝多部大尺度寫真和三級片，憑藉著姣好的身材與美貌迅速走紅，感情生活同樣備受關注，不僅曾與小虎隊成員林利、導演潘源良、漫畫家祁文傑等人傳過緋聞，1996年她與香港音樂人許願結婚，這段婚姻被港媒戲稱為「美女與野獸」，婚後李麗珍淡出演藝圈，但兩人婚姻僅維持4年便離婚。近日，李麗珍罕見提及與前夫許願的婚姻，坦言對方不適合自己，同時覺得許願太精明：「我又不能說別人騙我，但是後來有一點覺得計算。」離婚後，李麗珍被好友李靜婷爆料「共侍一夫」，甚至出書《珍人真事》描述3人淫亂生活。李麗珍因緋聞形象重挫，儘管本人否認，卻仍引來輿論，之後李靜婷承認自己撒謊，真相曝光然而媒體和大眾卻已不在乎，李麗珍人氣難再回升。不過，李麗珍的桃花並未因此被斬斷，2008年與潘源良走在一起，兩人經歷4次分分合合，2018年潘源良在加拿大結婚，新娘卻不是李麗珍，才讓這段糾纏多年的情緣正式畫下句點。李麗珍近日受訪時自認戀愛腦，雖然曾有富商追求，但她都沒有接受：李麗珍曾是不能沒有愛情的女人，不過一路上跌跌撞撞、傷痕累累，自認在感情的歷程中失去多於獲得，現在她已經不想再追愛，單身10年都沒有對象，也覺得順其自然就好。