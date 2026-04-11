（本文有雷！有劇透！慎入閱讀！！）MBC韓劇《21世紀大君夫人》今（11）日晚間來到第2集，IU飾演的成熙周，對邊佑錫飾演的理安大君展開瘋狂的女追男求婚模式，後來因為一場意外，理安大君不得不答應結婚，甚至在人民前裝出深愛她的痴情模樣，讓不少女粉絲嫉妒生恨，憤而朝成熙周砸雞蛋，為了保護未婚妻，理安大君只好把成熙周接回私邸，展開同居。
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《21世紀大君夫人》第2集進度超前 成熙周、理安大君成婚了
《21世紀大君夫人》第2集中，成熙周直白對理安大君說「我要求婚」，沒想到早有多位優質女性等著排隊「面試結婚」，成熙周就開出有利條件，「我很有錢、我家世顯赫、精明幹練，我臉皮很厚，因為我是私生女，所以每天都收到很多惡評，所以你可以拿我當擋箭牌，反正這是契約結婚，合約一結束我們就離婚，到時候外界的批評，都我來擋，還有就是，我很美。」讓理安大君好好評估。
沒想到，後來發生一場意外，成熙周無故變成理安大君的「祕密情人」，進出同一家酒店的畫面全被媒體拍到，為了不讓成熙周難堪，理安大君同意對方提出的「契約婚姻」，但是理安大君是很受人民喜愛的王，因此婚訊一出，也讓大批女性嫉妒不解。
下集預告中，為了不讓外界猜疑，理安大君反過來示愛成熙周，因為只有看起來愛的很深，才不會被發現是契約婚姻，「我必須裝出瘋狂迷戀妳，大家才會相信這樁荒謬的婚事是真的。」沒想到成熙周因此成為眾矢之的，慘被無辜丟雞蛋，理安大君後來決定把她接回私邸，展開同居生活。
《21世紀大君夫人》線上看 追劇完整資訊
《21世紀大君夫人》共12集，4月10日起，每週五、六固定更新。韓國觀眾可在台灣時間晚間8點40分透過MBC或Wavve收看；台灣則由Disney+獨家上架，於每週五、六晚間10點20分更新。
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《21世紀大君夫人》第2集中，成熙周直白對理安大君說「我要求婚」，沒想到早有多位優質女性等著排隊「面試結婚」，成熙周就開出有利條件，「我很有錢、我家世顯赫、精明幹練，我臉皮很厚，因為我是私生女，所以每天都收到很多惡評，所以你可以拿我當擋箭牌，反正這是契約結婚，合約一結束我們就離婚，到時候外界的批評，都我來擋，還有就是，我很美。」讓理安大君好好評估。
沒想到，後來發生一場意外，成熙周無故變成理安大君的「祕密情人」，進出同一家酒店的畫面全被媒體拍到，為了不讓成熙周難堪，理安大君同意對方提出的「契約婚姻」，但是理安大君是很受人民喜愛的王，因此婚訊一出，也讓大批女性嫉妒不解。
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