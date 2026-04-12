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▲武安侯娃娃賣得最好。（圖／翻攝自微博）

張凌赫、田曦薇因陸劇《逐玉》爆紅，也帶動周邊商品銷量。據悉《逐玉》的周邊商品已經賣破2000萬元人民幣（約台幣8800萬元），其中賣最好的商品是「武安侯娃娃禮盒」，共計116萬元人民幣（約台幣510萬元），根本是一棟房子的頭期款，相當驚人。《逐玉》成為今年劇王，播放量已達36億，周邊商品也搶購一空，開賣6小時就賣破700萬元台幣，截至目前為止，總銷售額高達8800萬元台幣，其中賣最好的是張凌赫角色「謝征」的娃娃禮盒，再來是田曦薇角色「樊長玉」的娃娃禮盒。在此之前，今年收視率最好的作品《驕陽似我》周邊商品總額才1320萬元台幣，《逐玉》直接超過6倍多，值得一提的是，張凌赫和田曦薇都是降價演出，把資金留給後製、服裝和道具，加上上百個廠商下廣告投資，劇組完全賺回本。田曦薇過去雖也演過不少女主角，但戲份、劇情都沒有爆紅，還被戲稱是萬年的鑲邊女主，尤其她每拍一部戲，男主角就一定會和別人談戀愛。像是《子夜歸》的許凱被爆出和許荔莎的戀情，《卿卿日常》白敬亭與宋軼爆戀愛；《半熟男女》殺青後，辛雲來就被爆出和張雪迎交往；她和胡一天合作偶像劇《天才女友》，才剛開拍男方就被拍到和長髮女子牽手散步，如今憑著《逐玉》紅自己，也算是還她一個公道了。