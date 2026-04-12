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▲Ella唱跳〈美麗新世界〉的舞蹈動作竟遭調侃像是像千手觀音，一點都不好看。（圖／小紅書＠張張）

▲Ella日前還在演唱會上展現「真空絕招」，一吸氣露出凹陷小腹，讓粉絲看呆。（圖／微博@華商網）

44歲女星Ella（陳嘉樺）近日在中國舉行「It's Me 艾拉主意」巡迴演唱會，她過瘦的身材和舞蹈風格、舞台造型都掀起討論。只見Ella將S.H.E團體時期的歌曲〈美麗新世界〉改編成唱跳版，和舞者帶來一條龍動作的舞蹈，想不到竟被網友開酸像是在看「千手觀音」，無情吐槽「我的童年毀了」；更有人不解Ella為何要減肥到這種程度，直呼她太瘦了，實在不好看。Ella在中國巡演的舞台近日掀起台灣粉絲關注，有網友將Ella唱跳〈美麗新世界〉的片段放上Threads，短短1天時間就吸引153萬人次點閱。只見畫面中的Ella身穿亮片表演服，緊身的背心搭配熱褲，將她的身材曲線嶄露無遺。Ella也把〈美麗新世界〉改編成動感唱跳版，在舞台上賣力表演，但這改編版的舞蹈動作，卻不受到認可。網友看了無情吐槽，「我宣布我的童年毀了…為什麼〈美麗新世界〉舞蹈被改得像千手觀音」，其他粉絲看了也紛紛留言，認為Ella的身材和舞台造型都讓人無法理解，「謝謝她示範太瘦不一定會好看」、「衣服超醜，摔角選手嗎？」、「你不說我真的認不出來是Ella欸」、「可以不要再唱S.H.E的歌了好嗎？自己演唱會上唱自己的歌就夠了，S.H.E的歌是屬於三個人的」、「每次看到她現在的舞台服裝都覺得她的造型師到底想幹嘛？」不過也有粉絲替Ella說話，認為她雖然瘦，但是不到難看的程度，「底下留言怎麼看別人都是醜啊？如果她只是路人甲，這臉蛋醜在哪？這身材有運動的自律跟有水準的生活，醜在哪？還能在台上表演動動跳跳，醜在哪？這底下一大群講別人醜的留言真的很醜陋，很好笑」。而身高162公分的Ella，近年體重多維持在44公斤左右，體脂僅16.7，減肥招數主要是吃原型食物加上多運動；Ella平時不僅會重訓，還會加入Zumba、瑜珈、超慢跑等運動訓練心肺功能，緊緻肌肉線條，因此她才能維持長年不復胖的身材。日前演唱會上Ella更深吸一口氣，露出凹陷的腹部和肋骨，笑說這招是「真空滾胃」，看來頗喜歡自己紙片人的身材，不需要外界擔心。