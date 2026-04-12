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母親家中藏現金 女兒一整理驚見400萬

▲母親總是把現金放在家中，女兒多次勸說都無果。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）

緊急時造成困擾 繼承恐有問題

許多長輩不習慣把錢放進銀行，認為放在家才安全，日本有位82歲的阿嬤因為長期不信任銀行，把現金全部藏在家中，女兒對此相當困擾，擔心家裡放了許多現金不安全，經過多次勸說依然沒用，她先前趁母親住院時打掃房子，竟在家中各處找到2000萬日圓（約新台幣400萬元），讓她很無奈。根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，有一位住在神奈川老家的52歲女性上班族美咲（化名）表示，自己82歲的母親和子（化名），認為錢如果沒有拿在手裡，就會感覺到不安，放在銀行裡也不安全，幾乎所有生活費都用現金支付、規劃，老家中也到處被母親藏現金，讓她很不放心。美咲曾多次勸母親把錢存進銀行，放這麼多現金在家非常危險，但母親堅持要把現金放在家裡，因為就算存進銀行也有風險。不過有次和子生病住院，美咲借此機會整理家裡，發現衣櫃、抽屜等處，竟被藏了2000萬日圓（約新台幣400萬元），這些現金被裝進多個信封袋中，放在各個角落。美咲對此感到相當困擾，因為母親有時也會忘記錢放在哪裡，有部分現金下落不明，加上家中有大量現金，萬一被歹人盯上也不安全，，專家建議，可用「因為是重要資產，更要妥善保護」觀點，和長輩一起整理資產位置。和子出院後，美咲與和子又再好好溝通一次，和子表示，以前聽說銀行會倒閉、錢放在手中隨時要用可用、不希望過度依賴他人，所以才會堅持把現金留在身邊，美咲表明能理解母親的想法，但這樣下去也不是辦法，最終母親讓步，將大部分資產存進銀行，手邊留下部分現金。