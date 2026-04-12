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▲申有娜綁頭髮瞬間，讓不少粉絲直呼：「戀愛了！」（圖／翻攝自Threads@kay1zhere）

綁馬尾瞬間封神 自然小動作電翻全場

▲申有娜超高顏值，吸引近千名粉絲到場。（圖／翻攝自Threads@tdkpopupstore）

大胃王體質與直率個性 申有娜顏值話題延燒

子瑜師妹、韓國超人氣女團ITZY成員申有娜昨（11）日低調現身台北信義區，出席個人迷你專輯《Ice Cream》快閃活動，消息一出立刻吸引超過千名粉絲湧入現場。雖未大規模宣傳，仍掀起追星熱潮，現場擠滿等待一睹風采的粉絲，氣氛相當熱烈，申有娜一登場便成為全場焦點，無論是造型還是舉手投足，都讓粉絲目不轉睛。其中，申有娜在現場將頭髮綁起來的動作，讓現場不少粉絲都暴動，甚至上傳到社群後吸引數百萬名粉絲朝聖，直呼：「戀愛了！」申有娜昨日低調來台參加快閃活動，活動過程中申有娜一個簡單的綁頭髮動作，意外成為最大亮點，她隨手整理髮型、將長髮紮起馬尾，展現清新又帶點慵懶的氣質，讓現場粉絲瞬間陷入瘋狂，不少人直呼「直接戀愛」、「這畫面太犯規」，這種毫不刻意的自然魅力，也再次證明她作為新生代女團門面的吸引力。申有娜的演藝之路並非一路順遂，她進入JYP娛樂後，因年紀尚小被歸入兒童組練習生，初期甚至未被列入ITZY出道名單，反而被規劃至後續新女團計畫。當時ITZY預備成員已相對固定，她一度沒有位置，直到成員出現變動，她才被調整進預備組。面對唱跳基礎尚未成熟的壓力，加上團隊默契早已建立，申有娜曾擔心難以融入，不過在隊友支持與高強度訓練下，她迅速提升實力，最終成功以忙內身份出道，站穩舞台。除了舞台表現外，申有娜私下個性同樣受到關注，身高約170公分、身材勻稱的她卻擁有驚人的食量，被粉絲封為「團內大胃王」，她曾在直播中分享一天可吃多餐，甚至在Vlog中完整吃完披薩、拉麵與飯糰，形成強烈反差。事實上，申有娜不僅在韓國擁有高人氣，外貌討論度也延伸至海外，她與Karina、張員瑛、薛侖娥被並稱四代女團神顏「張Ka薛有」，也被年輕女性票選為「最想擁有的臉孔」之一，顯示其在亞洲市場的影響力持續擴大，此次來台雖屬短暫行程，仍成功吸引大量關注，再度證明她的高人氣與吸粉實力。