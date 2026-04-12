中央氣象署地震測報中心表示，今（12）日下午2時04分，花蓮縣近海發生芮氏規模3.8的小區域地震，震央在花蓮縣政府南方37.7公里處，深度31.1公里，屬於淺層地震。 我是廣告 請繼續往下閱讀 地震測報中心指出，這起地震觀測到最大震度為1級，出現在花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大、台中市霧峰、彰化縣彰化市。 ⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看 ✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外 ✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車 ✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感 ✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看 相關新聞 地震速報／7:34宜蘭近海規模3.4地震！最大震度2級 宜花有感搖晃清明節大雨又地震！連假最後一天還有鋒面 2地區恐土石流先別去花蓮清明節5.7地震！住宅有這6裂縫要注意 結構技師：3步驟檢查花蓮地震注意！郭鎧紋：米崙斷層動起來了 規模6以上強震機率曝 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...作品集 地震地震速報花蓮