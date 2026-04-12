中央氣象署地震測報中心表示，今（12）日下午2時04分，花蓮縣近海發生芮氏規模3.8的小區域地震，震央在花蓮縣政府南方37.7公里處，深度31.1公里，屬於淺層地震。

我是廣告 請繼續往下閱讀
地震測報中心指出，這起地震觀測到最大震度為1級，出現在花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大、台中市霧峰、彰化縣彰化市。

相關新聞

地震速報／7:34宜蘭近海規模3.4地震！最大震度2級　宜花有感搖晃

清明節大雨又地震！連假最後一天還有鋒面　2地區恐土石流先別去

花蓮清明節5.7地震！住宅有這6裂縫要注意　結構技師：3步驟檢查

花蓮地震注意！郭鎧紋：米崙斷層動起來了　規模6以上強震機率曝

張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...