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一張65年前的老照片，讓許多人重新想起清邁這座城市曾有的模樣。臉書粉絲專頁「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」近日分享一張珍貴歷史影像，畫面中的清邁「鐵橋」，當地人暱稱「老長橋」，還靜靜佇立在最原始的位置上，背後是那時候尚未建起攔水壩、水位隨旱季起落的平河（Ping River），以及對岸一座至今仍在的標誌性白色木造教堂。粉絲專頁指出，如今這座鐵橋早已不在舊照片裡的位置，而是往南移動了200公尺，繼續默默服務清邁在地居民。對許多外地遊客來說，老長橋是一個取景拍照的熱門景點；但對版主而言，橋的兩頭附近就是清邁的家，這座橋幾乎是每天必走的路，承載的是說不完的在地記憶。從這張跨越一甲子的老照片，也能看出清邁的城市脈絡如何悄悄改變。平河水位的消長、攔水壩的出現、鐵橋位置的遷移，每一個細節都折射出城市發展與土地記憶之間難以言說的距離。那座白色木造教堂兀自屹立不倒，倒像是整片歲月裡最執著的見證者。這篇貼文引發許多清邁在地人及旅泰華人的迴響，不少人留言說認得出那個位置，也有人分享起自己與這座橋的私人記憶，讓一張老照片在潑水節（Songkran）前夕意外成為一堂清邁的城市歷史課。