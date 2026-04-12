年薪320萬元能買新竹總價逼近豪宅線的房子嗎？有一對在新竹工作的夫妻，計劃生1到2個小孩，他們家庭年薪320萬元，另有近2000萬元資產，詢問如果購買總價3500萬到3900萬元的房子是可以的嗎？許多網友勸他們「不要犧牲小朋友的生活品質去換一間房子」。
年薪320萬、近2000萬資產 想買豪宅線房
原PO在Dcard發文表示，自己現在28歲，在新竹工作，未來計劃生1到2個小孩，他和太太兩個人年薪約在320萬元，每年成長約5％，這幾年兩人每年開銷約60萬元，不包含所得稅，他們每個月領到薪水之後，都會先定期定額14萬元，投資0050跟正2。
原PO指出，目前累積約有1700萬元的股票，約60％的0050，其餘正2，現金大約有250萬元，所以總資產約1950萬元。雖然原PO沒有背過房貸，但他知道320萬元的年收入要養小孩，又要買3500萬到3900萬元的房子不太可能，但他想問如果有近2000萬元的資產，貸好貸滿的情況下，年薪320萬元還是會很吃力嗎？貸款會過嗎？
房貸成數恐受限 網勸太硬、別犧牲小孩
目前央行豪宅標準，台北市在7000萬元以上，新北市6000萬以上，雙北以外的地區則是4000萬元以上，只要房屋總價超過央行豪宅標準，房貸成數就很有可能受到限制，有內行人提醒，「買靠近豪宅線你要有只能貸款3成心理準備，通常建議3500萬以下，所以這價格區間預售或中古房子不好賣，要嘛、就是遠高於豪宅線，本來就認定只貸款3成或全款買再增貸出來」。
許多網友也表示，「太拼，不要犧牲小朋友的生活品質去換一間房子」、「以目前銀行還是沒有鬆手的情況下、3500到3900的房產一個月的貸款就要10萬以上，可能有困難」、「家裡買新竹目前4000多萬的房子，男方淨年收有破千，女方應該約五百，一個小孩，專業的我不懂，但感覺竹北破4千萬的房子就不是給幾百萬年薪，還有小孩的小康家庭買的」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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原PO在Dcard發文表示，自己現在28歲，在新竹工作，未來計劃生1到2個小孩，他和太太兩個人年薪約在320萬元，每年成長約5％，這幾年兩人每年開銷約60萬元，不包含所得稅，他們每個月領到薪水之後，都會先定期定額14萬元，投資0050跟正2。
原PO指出，目前累積約有1700萬元的股票，約60％的0050，其餘正2，現金大約有250萬元，所以總資產約1950萬元。雖然原PO沒有背過房貸，但他知道320萬元的年收入要養小孩，又要買3500萬到3900萬元的房子不太可能，但他想問如果有近2000萬元的資產，貸好貸滿的情況下，年薪320萬元還是會很吃力嗎？貸款會過嗎？
目前央行豪宅標準，台北市在7000萬元以上，新北市6000萬以上，雙北以外的地區則是4000萬元以上，只要房屋總價超過央行豪宅標準，房貸成數就很有可能受到限制，有內行人提醒，「買靠近豪宅線你要有只能貸款3成心理準備，通常建議3500萬以下，所以這價格區間預售或中古房子不好賣，要嘛、就是遠高於豪宅線，本來就認定只貸款3成或全款買再增貸出來」。
許多網友也表示，「太拼，不要犧牲小朋友的生活品質去換一間房子」、「以目前銀行還是沒有鬆手的情況下、3500到3900的房產一個月的貸款就要10萬以上，可能有困難」、「家裡買新竹目前4000多萬的房子，男方淨年收有破千，女方應該約五百，一個小孩，專業的我不懂，但感覺竹北破4千萬的房子就不是給幾百萬年薪，還有小孩的小康家庭買的」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。