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台灣外籍人口再創新高！根據內政部移民署最新統計，截至2026年1月，在台合法居留的外國人已超過103萬人，若是扣除未滿15歲、非勞動力及失業人口，約有超過86萬名外國人在台工作，創下歷年新高。隨著外籍人才成為企業重要人力來源，政府同步擴大制度保障，2026年起外籍白領全面適用勞退新制，專家提醒，企業不僅須依法提繳退休金，也必須在今年6月30日前，完成外籍員工的意願確認與後續提繳安排，這關乎員工的退休金權益，也影響著企業人事成本與法規遵循，不可輕忽。安永聯合會計師事務所薪資委外服務執業會計師溫珮絃指出，根據新版《外國專業人才延攬及僱用法》，自2026年1月1日起，外籍專業人才及特定專業人才，即使沒有永久居留證，也將全面納入勞退新制。以2026年1月1日作為區分時間點，若是在2026年1月1日之後到職的外籍白領，全部強制加入新制，一律由公司按月提繳6%退休金至個人退休金專戶，不再區分是否擁有永久居留證。若在2026年前已到職，可選擇採新制或舊制，由於這群外籍白領原本適用舊制，這次遇到新法修正，公司需要主動詢問外籍員工是否改用新制，若員工選擇新制，或未回覆，一律視同選擇新制。一旦員工選擇採取新制，企業就需要從2026年1月1日起追溯提繳退休金。這次修法雖然強化外籍員工保障，但同時也增加企業的人事成本，因為舊制退休金的達成條件嚴格，外籍白領大多領不到舊制退休金，因此，企業幾乎沒有真正支付相關退休金，但2026年1月1日之後外籍白領適用新制，雇主要每月提繳，立即增加一筆為數不小的人事支出。因應這次退休金保障提升，法令明定企業必須在今年6月30日前完成所有意願確認與後續提繳安排。企業需完成4大以事項，首先，針對沒有永久居留證的外籍白領，進行選擇新制或舊制的意願調查。第二、提前規劃預算成本，並注意要追溯自2026年1月1日的相關退休金成本。第三，針對選擇新制的外籍員工，公司需填寫表單及檢附相關文件，向勞保局申報並提繳。第四，選擇舊制者，如果公司尚未設立舊制退休金，公司應盡快設立相關監督委員會、開立勞工退休準備金專戶等作業。