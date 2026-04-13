中國女星田曦薇因演出《逐玉》爆紅，但一舉一動也受到關注，今（13）日她被狗仔爆料深夜搭車去酒吧玩，在工作人員的護送下離開後，司機卻與粉絲爆發推擠衝突，狗仔還喊話田曦薇，「小田不管管嗎。」但也有人曬出照片，直呼田曦薇去的是新戲《嫁金釵》的殺青宴，並不是私人行程。

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田曦薇去酒吧玩？司機和粉絲爆衝突

中國狗仔「知名娛記蘇小五」在微博曝光一段影片，只見田曦薇穿著輕便，在工作人員的陪伴出現在酒吧，許多粉絲在酒吧外面圍觀，後來田曦薇離開時，身邊跟著許多工作人員，可見她現在的名氣已經和過去無法相比。

未料就在田曦薇上車後，司機疑似為了阻擋人群靠近車子，下車與粉絲發生推擠，場面一度混亂，狗仔還喊話田曦薇，「不管管嗎！」不過有田曦薇的粉絲公開當天的現場照，強調是《嫁金釵》的殺青宴，「正常的殺青，怎麼就變成了去酒吧玩」、「正常聚餐而已，拒絕私生行為」、「小田吃完飯就走了，別造謠了」。

▲田曦薇的司機（白衣）疑似和粉絲推擠。（圖／翻攝自微博）
▲田曦薇的司機（白衣）疑似和粉絲推擠。（圖／翻攝自微博）
▲田曦薇穿得很居家參加殺青宴。（圖／翻攝自微博）
▲田曦薇穿得很居家參加殺青宴。（圖／翻攝自微博）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...