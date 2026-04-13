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BIGBANG科切拉16首歌單公開 新舊經典全都唱

▲BIGBANG科切拉音樂節上擁抱彼此，承諾會儘速回來。（圖／YouTube@Coachella）

南韓天團BIGBANG繼2024年在MAMA頒獎典禮合體後，今（13）日為了慶祝出道20週年，大聲、太陽、G-DRAGON（GD）合體登上科切拉音樂節（Coachella 2026），場上一連帶來16首歌曲，新歌、經典舊歌〈HOME SWEET HOME〉、〈FANTASTIC BABY〉、〈一天一天〉、〈謊言〉之外，三人還送上SOLO表演跟小分隊舞台，〈RINGGA LINGA〉和〈GOOD BOY〉旋律一下，台下萬人HIGH翻天！BIGBANG今天下午台灣時間1點半現身Coachella科切拉音樂節，一開場就呈現宇宙大爆炸的月球畫面，接著象徵BIGBANG的五條線LOGO出現，神曲〈BANG BANG BANG〉旋律一下讓台下陷入瘋狂，大聲、太陽、GD也跳得非常賣力，大聲上氣不接下氣的模樣，全都被LIVE播出去。今天不只表演新歌〈HOME SWEET HOME〉、BIGBANG還送上經典老歌〈一天一天〉、〈謊言〉，而且成員還有各自的SOLO舞台，太陽表演〈RINGGA LINGA〉，GD帶來新歌〈POWER〉，大聲則是獻上〈看我貴順〉，，讓全場陷入回憶殺。，也謝謝觀眾帶給他美好的回憶，GD跟太陽都很感謝團隊與粉絲，承諾今年會有大計劃，要歌迷拭目以待他們的回歸，3人感性說完話之後，加碼一首歌曲，，讓多年支持他們VIP感動落淚。大聲、太陽、GD離台前互相擁抱，並深深90度鞠躬謝謝Coachella給予BIGBANG美好的瞬間，他們也將於本週4月19日（週日）再次登上科切拉音樂節，全程可至Coachella官方免費收看。1.BANG BANG BANG2.FANTASTIC BABY3.SOBER4.A FOOL OF TEARS5.LOSER6.一天一天7.謊言8.RINGGA LINGA（太陽SOLO）9.POWER（GD SOLO）10.GOOD BOY（GDx太陽）11.HANDO-CHOGUA（大聲SOLO）12.看我貴順13.HOME SWEET HOME14.BAD BOY15.WE LIKE 2 PARTY16.春夏秋冬（Still Life）