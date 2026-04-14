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▲李陳鎬（如圖）去年酒駕被抓，前年則被揭露非法賭博、欠了不少債務。（圖／SM C&C ）

韓國搞笑藝人兼歌手李陳鎬近日因為腦出血昏倒，目前正在加護病房接受治療，據傳他當時情況危急，只差一步就險送命，而第一時間撥打電話叫救護車、讓他在黃金時間內成功送醫的人，竟是Super Junior的前成員強仁。據韓媒報導，本月1日強仁主動致電李陳鎬時，對方已逐漸失去意識，李陳鎬勉強接起電話後，簡短說明自身狀況，強仁察覺情況不對，立刻撥打救護車求救。救護人員隨後趕到現場，並將李陳鎬緊急送往首爾醫院，成功把握關鍵搶救時間。演藝圈相關人士透露，李陳鎬是在自家院子外跌倒受傷，傷勢不輕，多虧強仁那通電話，才能在黃金時間內送醫，目前正專心接受治療。不過也有身邊人士指出，李陳鎬並非輕微腦出血，整體狀況不太樂觀，恐怕需要長期治療。事實上，李陳鎬不但在去年酒駕被抓，又因過去非法賭博產生不少債務，加上活動中斷導致收入銳減。自從2023年起，已經積欠了約2800萬韓元（約台幣60萬）的健康保險費，由於健保給付中斷，目前加護病房的龐大醫療費需由家屬自行負擔，經濟壓力相當沉重。強仁在2005年以Super Junior出道，原本是人氣團體成員之一，他卻在2010年、2016年兩度因酒駕遭到處罰，甚至在反省期間，2017年他又因爲對女友施暴，遭民眾檢舉，最後他在2019年退出團體。一度沉寂的他，近期悄悄預告復出，透過YouTube釋出新歌《LOVE IS PAIN》相關影片，坦言自己內心掙扎許久，最終因為粉絲支持決定重新出發。