我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林萱瑜劇中懷有身孕卻意外墜樓。（圖／三立提供）

三立台劇《百味人生》劇情持續升溫，由林萱瑜飾演的千金「楊恩曦」，從過去深陷愛情的戀愛腦，逐漸走向清醒反擊。懷有身孕的她，不僅遭丈夫（陳謙文 飾）與小三（周宜霈 飾）聯手逼離婚，甚至當眾羞辱。面對角色終於清醒，私下有感情潔癖的林萱瑜開心叫好，直呼終於可以教訓渣男了。最新劇情中，林萱瑜終於不再隱忍，當面與兩人爆發衝突，並拿出關鍵證據，揭露丈夫陷害父親的陰謀要討回公道，現場氣氛瞬間劍拔弩張。未料衝突升高之際，她情緒激動追上前理論，卻意外從樓梯上失足墜落，重摔在地後抱腹哀嚎，並出現大量出血，緊急送醫。腹中胎兒恐面臨不保危機，這場突如其來的意外，也讓角色命運再添變數，劇情即將迎來關鍵轉折，再掀一波話題。談到角色終於清醒反擊，林萱瑜直言拍攝過程相當過癮，「看到劇本不用再戀愛腦的時候，我真的很開心，簡直跳起來歡呼，終於可以教訓他！」她也分享自己在現實中的感情觀，「我是很感情潔癖的人，遇到這種事情絕對不會忍讓，一定會處理到底。」相較於情緒化反應，她更在意理智與聰明，認為越冷靜，越能掌握局勢。劇中遭到老公言語傷害與肢體等的暴力對待，也讓林萱瑜分享自身立場。她強調自己完全不允許任何形式的暴力，不論是摔東西、丟物品或打牆壁，只要出現失控行為都是警訊，「這些行為不論是否直接對人，都不能接受。」她認為，暴力傾向其實在日常相處中就能觀察，若選擇忽視，往往只會愈演愈烈。對於如何自我保護，她認為遠離是最直接有效的方式。她坦言，許多人之所以難以脫身，往往因情感勒索或家庭牽絆，甚至陷入類似斯德哥爾摩症候群的依附狀態，「有些人以為自己想離開，但其實已經習慣依附傷害自己的人。」她強調，唯有保持理性、勇敢抽離，才能真正擺脫傷害。