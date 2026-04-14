許多人長期深受失眠所苦，總以為是半夜滑手機害得大腦太興奮，或只能依賴安眠藥強迫斷電。但最新醫學觀點打破了這個迷思！科學研究發現，一個不用花錢的睡眠習慣，竟然隱藏著比藥物更強大的修復密碼。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，這種「抱著對的人睡覺」的睡法，本質上就是一種「天然抗焦慮藥加上睡眠優化系統」，不僅能讓你一覺到天亮，更能透過改變大腦與內分泌系統，讓免疫力變強。
壓力系統關閉！「抱著睡」讓身體進入修復模式
黃軒醫師在臉書表示，當人抱著愛人入睡時，生理上發生的第一件事是「壓力系統關閉」。
神奇生理同步：心跳與呼吸會趨於一致
除了化學物質的改變，更深層的變化是「生理同步（co-regulation）」。黃軒指出，兩個人在接觸中，其心跳、呼吸、自律神經節律會逐漸趨於一致。這不只是心理作用，而是可被測量的生理現象，能讓人更容易進入「深層睡眠（Slow-wave sleep）」。
進入深層睡眠是身體真正修復的關鍵時段，包含：
若長期受失眠困擾，黃軒醫師建議採取以下方式優化睡眠品質，效果甚至比單純吃藥更顯著：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：優質的睡眠是健康的基石，若有嚴重睡眠障礙，除了嘗試改善習慣，仍應尋求專業醫師診斷，切勿自行調整用藥。
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黃軒醫師在臉書表示，當人抱著愛人入睡時，生理上發生的第一件事是「壓力系統關閉」。
- 皮質醇下降：白天讓人焦慮、緊繃的皮質醇開始下降，交感神經逐漸退場。
- 副交感神經接管：身體會自然轉向副交感神經主導，正式進入「修復模式」。
- 催產素爆發：關鍵角色「催產素（Oxytocin）」登場，能讓大腦降低警覺、增加安全感，並直接減少焦慮與壓力反應。
除了化學物質的改變，更深層的變化是「生理同步（co-regulation）」。黃軒指出，兩個人在接觸中，其心跳、呼吸、自律神經節律會逐漸趨於一致。這不只是心理作用，而是可被測量的生理現象，能讓人更容易進入「深層睡眠（Slow-wave sleep）」。
進入深層睡眠是身體真正修復的關鍵時段，包含：
- 免疫系統強化：提升身體防禦力。
- 大腦清除代謝廢物：啟動類淋巴系統（glymphatic system）清除腦內廢料。
- 記憶與情緒重整：優化大腦資訊處理功能。
若長期受失眠困擾，黃軒醫師建議採取以下方式優化睡眠品質，效果甚至比單純吃藥更顯著：
- 增加安全感來源：若無伴侶，增加寵物或具有安撫感的物件也能提供安定力量。
- 睡前避免高壓對話：情緒緊繃會逆轉修復效果，應盡量保持心境平和。
- 規律睡眠結合情緒連結：這才是優化睡眠結構、達到深層修復的核心。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：優質的睡眠是健康的基石，若有嚴重睡眠障礙，除了嘗試改善習慣，仍應尋求專業醫師診斷，切勿自行調整用藥。