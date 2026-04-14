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薑、蒜、九層塔都免準備 氣炸15分鐘輕鬆上桌

▲只要準備一包醬和雞翅，就能輕鬆做出三杯雞翅。（圖／翻攝自臉書社團我愛全聯-好物老實說）

網封懶人救星！配其他食材也很搭

▲WMF MINI 不鏽鋼三鍋組在全聯獨家預購，原價7180元，特價3990元。（圖／恆隆行提供）

想自己在家做三杯料理，但要準備蒜頭、九層塔、老薑等材料，又不知道醬料怎麼調製怎麼辦？有媽媽發現全聯新販賣一款「爆香三杯醬」，只要準備好雞翅跟一包醬，搭配氣炸鍋就能輕鬆做出「三杯雞翅」，就連她上小學的孩子都會煮。原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，逛全聯的時候，發現一款之前沒有看過的醬料，原本想買來試試看，沒想到遇到神隊友。這款醬料就是「隨緣爆香三杯醬」，只要準備雞翅跟這包醬，就能輕鬆做出美味料理，連蒜頭、老薑、九層塔都不用準備。她先把雞翅戳洞，讓醬料更容易入味，用三杯醬醃雞翅，氣炸鍋以200度烤15分鐘就完成了，「步驟簡單到我小學的孩子都會」，原PO指出，氣炸讓醬香整個發揮出來，雞皮吃起來有焦香醬味，肉吃起來很多汁，一咬下去骨肉分離，她記得還有黑胡椒口味，感覺拿來氣炸豬柳也會很好吃，「這不會煮飯的人也完全可以出好料」。許多網友看到紛紛留言，「這看起來太強了吧！完全懶人救星」、「太簡單了吧，這成品色澤看起來跟外面賣的根本一樣」、「這真的很適合零廚藝的人耶」、「不用另外調味，超方便」、「這雞翅看起來醬烤色好讚」、「感覺可以拿來刷豆、皮豆乾氣炸！復刻串燒店」。想為家裡添購新廚具嗎？即日起到5月7日，全聯獨家推出德國精品廚具「WMF MINI 不鏽鋼三鍋組」獨家預購優惠活動，只要於全台全聯門市以及全聯全電商預購「WMF MINI 不鏽鋼三鍋組」，原價7180元，特價3990元，加碼贈WMF Nuova不鏽鋼餐夾。