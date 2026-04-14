你也經歷過那個「還沒開智」的黑歷史時期嗎？近日 Threads 上一則貼文引發全台網友集體崩潰，原 PO 警告：「沒事千萬不要去衰居（IG 諧音）看這個！」指的就是 IG 隱藏功能「帳戶紀錄」，該串文至今已累積超過 160 萬次瀏覽，無數網友點開後直呼：「這東西刪不掉尬死了」、「真的會被以前的自己蠢到笑」。
網友大型崩潰現場：那些年我們寫過的「中二語錄」
這場社群考古運動翻出了許多讓人想原地隱身的羞恥紀錄。有網友翻到當年寫著「不要低頭，皇冠會掉」的自介，感嘆當時到底受了什麼打擊；還有人回顧沉迷於霸總小說的時期，自介竟寫著「顧北辰愛上柳如煙」，荒謬程度讓網友直呼：「懂我的無力感嗎？」
更奇葩的「未開智紀錄」還包括：
實測教學：如何找到你的 IG「黑歷史空間」？
想知道當年自己有多「獨特」嗎？這塊「時光禁地」其實就藏在設定裡，不用 10 秒就能挖出你的黑歷史。根據原 PO 分享，只要透過以下步驟就能查看：
結語：沒事別亂點，點開請做好心理準備
雖然這些紀錄讓人想挖個洞跳進去，但換個角度想，這些「黑歷史」也見證了我們在社群軟體上笨拙卻真實的成長過程。如果你真的很有勇氣，或是想測試一下自己的「數位恥度」，不妨照著步驟去翻翻看。
但最後還是要提醒，若你的帳號曾有資安疑慮，定期檢查「帳戶紀錄」也能確保帳號安全性，看看有沒有被不明人士改過資料。至於那些「刪不掉」的尷尬語錄，就讓它隨風而去，除非你想讓今天的心情變得很複雜，否則真的別隨便手賤點開！
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這場社群考古運動翻出了許多讓人想原地隱身的羞恥紀錄。有網友翻到當年寫著「不要低頭，皇冠會掉」的自介，感嘆當時到底受了什麼打擊；還有人回顧沉迷於霸總小說的時期，自介竟寫著「顧北辰愛上柳如煙」，荒謬程度讓網友直呼：「懂我的無力感嗎？」
更奇葩的「未開智紀錄」還包括：
- 學霸型崩潰：在自介放「電學公式」。
- 中二型崩潰：寫語錄「做人不拽，等著被甩」、「獅子王、佔有慾」、「由中二組成的宅女-我是喰種-腦喰」。
- 情緒型崩潰：帳號一下公開、一下改不公開，無限循環，或各種不知所云的汪汪叫。
實測教學：如何找到你的 IG「黑歷史空間」？
想知道當年自己有多「獨特」嗎？這塊「時光禁地」其實就藏在設定裡，不用 10 秒就能挖出你的黑歷史。根據原 PO 分享，只要透過以下步驟就能查看：
- 進入 IG 個人首頁，點擊右上角「三條槓」選單。
- 點選「你的動態」。
- 點擊「帳戶紀錄」。
結語：沒事別亂點，點開請做好心理準備
雖然這些紀錄讓人想挖個洞跳進去，但換個角度想，這些「黑歷史」也見證了我們在社群軟體上笨拙卻真實的成長過程。如果你真的很有勇氣，或是想測試一下自己的「數位恥度」，不妨照著步驟去翻翻看。
但最後還是要提醒，若你的帳號曾有資安疑慮，定期檢查「帳戶紀錄」也能確保帳號安全性，看看有沒有被不明人士改過資料。至於那些「刪不掉」的尷尬語錄，就讓它隨風而去，除非你想讓今天的心情變得很複雜，否則真的別隨便手賤點開！