現在詐騙頻傳，根據警政署165打詐儀錶板指出，3月受理詐騙件數來到1萬4273件，財產損失更高達49億5893萬元。辛苦一輩子買下的房地產，也很有可能被一夕騙走，一次就會損失上千萬元，加上數位科技、AI技術飛速發展，詐騙手段也不斷翻新。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴就分析不動產6種常見詐騙型態，並提供9招防詐法。
專家提醒：不動產詐騙6型態要注意
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，不動產交易金額高，經常成為詐騙集團眼中的肥羊，防範詐騙也成為全民運動，隨著AI技術進步，不少以假亂真，出現用資訊生成詐騙的情況，不過回歸根本，不動產詐騙型態大多還是以6大型態為主。
1、假買方真詐貸：詐騙集團把目標鎖定在自售、無貸款的房地產，先支付頭期款現金取得信任後，利用過戶空窗期，私下勾結地政士向銀行或民間借貸。
2、假債權真法拍：針對將戶籍設於出租物件的屋主，先以房客身分租屋，再以偽造本票或債務調解書，進而攔截法院公文，讓屋主在未收到通知下，無法阻攔，並非法過戶房產。
3、假投資真詐騙：假借名人身分設立假投資群組，引誘民眾砸重金甚至抵押房產投資，最終捲款蒸發。
4、假屋主真詐財：透過租屋取得鑰匙後假扮屋主，偽造權狀並騙取押租金或房屋買賣款。
5、假仲介真詐財：偽造建商文件、合約與大小章，宣稱有低價保留戶可供購買。
6、假交友真詐騙：透過感情交往取得信任後進行誘騙金錢資助，甚至抵押不動產借貸，最終人去樓空。
防詐9招：地籍、稅籍異動即時通必申請
針對詐騙情況，周鶴鳴也提供9招防止被詐騙的方法，並強調，面對高投報、低價房源或不明網路廣告時，應秉持「不輕信、不隨意交付文件、確實核對身分」的原則，善用政府公部門提供的預警系統，才能在AI時代中有效守護個人的房產財富安全 。
1、地籍異動即時通：一旦名下不動產申請買賣、抵押、信託等12種情形，系統會立即以簡訊或E-mail通知屋主 。
2、稅籍異動即時通：申報契稅或土地增值稅時，亦能提前收到預警通知 。
3、貫徹履約保證：辦理過戶時務必選用合法的價金信託履約保證 。
4、委託專業地政士：切勿由對方單獨指派，可各自委任正派、信任的仲介方的專業人士代辦。
5、妥善管理重要文件：勿隨意將戶籍設於出租標的，且應妥善保管身分證、權狀及印鑑章。
6、謄本隱匿地址：謄本住址隱匿是免費的地政服務，可防止個人資料外洩與不動產詐騙。
7、申請電子產權憑證：申請電子產權憑證，降低遺失及被冒用風險。
8、注意郵寄通知、指定送達處所：避免重要地政信件漏接或逾期，確保個人權益。
9、選擇合法仲介：找內政部特許、合法不動產經紀業者，確保交易的合法性及安全性，並幫助識別潛在風險。
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台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，不動產交易金額高，經常成為詐騙集團眼中的肥羊，防範詐騙也成為全民運動，隨著AI技術進步，不少以假亂真，出現用資訊生成詐騙的情況，不過回歸根本，不動產詐騙型態大多還是以6大型態為主。
1、假買方真詐貸：詐騙集團把目標鎖定在自售、無貸款的房地產，先支付頭期款現金取得信任後，利用過戶空窗期，私下勾結地政士向銀行或民間借貸。
2、假債權真法拍：針對將戶籍設於出租物件的屋主，先以房客身分租屋，再以偽造本票或債務調解書，進而攔截法院公文，讓屋主在未收到通知下，無法阻攔，並非法過戶房產。
3、假投資真詐騙：假借名人身分設立假投資群組，引誘民眾砸重金甚至抵押房產投資，最終捲款蒸發。
4、假屋主真詐財：透過租屋取得鑰匙後假扮屋主，偽造權狀並騙取押租金或房屋買賣款。
5、假仲介真詐財：偽造建商文件、合約與大小章，宣稱有低價保留戶可供購買。
6、假交友真詐騙：透過感情交往取得信任後進行誘騙金錢資助，甚至抵押不動產借貸，最終人去樓空。
針對詐騙情況，周鶴鳴也提供9招防止被詐騙的方法，並強調，面對高投報、低價房源或不明網路廣告時，應秉持「不輕信、不隨意交付文件、確實核對身分」的原則，善用政府公部門提供的預警系統，才能在AI時代中有效守護個人的房產財富安全 。
1、地籍異動即時通：一旦名下不動產申請買賣、抵押、信託等12種情形，系統會立即以簡訊或E-mail通知屋主 。
2、稅籍異動即時通：申報契稅或土地增值稅時，亦能提前收到預警通知 。
3、貫徹履約保證：辦理過戶時務必選用合法的價金信託履約保證 。
4、委託專業地政士：切勿由對方單獨指派，可各自委任正派、信任的仲介方的專業人士代辦。
5、妥善管理重要文件：勿隨意將戶籍設於出租標的，且應妥善保管身分證、權狀及印鑑章。
6、謄本隱匿地址：謄本住址隱匿是免費的地政服務，可防止個人資料外洩與不動產詐騙。
7、申請電子產權憑證：申請電子產權憑證，降低遺失及被冒用風險。
8、注意郵寄通知、指定送達處所：避免重要地政信件漏接或逾期，確保個人權益。
9、選擇合法仲介：找內政部特許、合法不動產經紀業者，確保交易的合法性及安全性，並幫助識別潛在風險。