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民眾黨中評會13日決議開除李貞秀的黨籍，她也同步喪失立委資格，將由學者許忠信遞補；而黨主席黃國昌今（14）日揭露，李貞秀曾希望黨以金錢補償她，才願意辭去立委，消息一出，引發政壇熱議。對此，律師陳君瑋直言，「李貞秀被開除恐怕只是演戲」，並支持李貞秀提告民眾黨，以保障自身權益。陳君瑋表示，李貞秀被開除恐怕只是演戲，李貞秀要求「資遣費」，這一點怎會成為開除的理由？且其他理由也都過於空泛，在法律上會有爭議。他更建議李貞秀可以學王金平「聲請假處分」，很容易成功！ 唯一支持李貞秀提告民眾黨！「請神容易，送神難。」陳君瑋續指，身為律師，他支持李貞秀提告保障權益，假處分加上確認黨籍存在以及損害賠償。對於除名的理由，不是李貞秀是共諜，也不是李貞秀是抓耙子高虹安的檢舉人，竟然是李貞秀要「資遣費」。陳君瑋強調，要資遣費，這個是觀感、道德問題，把它當做法律議題除名，。他指出，除名必須是「具體危害民眾黨的理由」，更提及前民眾黨主席柯文哲貪汙一審遭判處17年，難道不需要除名嗎？