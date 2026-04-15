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▲江宏傑（左）與木木（右）一起拍手機廣告。（圖／江宏傑 Chiang Hung-Chieh﻿ FB）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（15）日娛樂新聞搶先看，大S（徐熙媛）在去年2月過世，但有網友發現一些她生前代言的品牌，至今仍未將她的代言照下架，遭疑是否消費逝者，對此小S經紀人則回應是家屬與品牌溝通的共識；江宏傑跟前妻福原愛離婚4年後，昨日遭捕捉與木木（林葦妮）在信義區穿同色系服裝有說有笑引發熱議，原來兩人是合體在拍手機廣告；阿Sa（蔡卓妍）近日登上節目《胡來酒館》時，自爆曾遭醫生診斷出輕度中風，還一度因聲帶嚴重受損，無法發出聲音，幾乎要靠打針才能開嗓，透露每次演出後，都躲在飯店哭。女星大S（徐熙媛）在去年2月過世，讓她的許多親朋好友，至今仍非常悲痛。不料近日，有網友發現在大S過世後，很多代言品牌仍用她生前代言照在社群宣傳，引發是否消費逝者的討論。而對此，據《ETtoday》報導，小S（徐熙娣）經紀人表示這是家屬與品牌溝通後的共識，想要保留大S生前的美好形象，加上代言期限仍未到，才未將相關素材撤下，希望讓大家繼續看到她最動人一面。37歲的台灣桌球好手江宏傑，4年前與日本國手福原愛離婚後，逐漸走出低潮，許多人也對他的私生活非常關心。而昨日，他被《CTWANT》捕捉身邊出現新女伴，還穿著同色系服裝在信義區有說有笑，對方就是他過去同經紀公司師妹木木，原來兩人是合體在拍手機廣告。香港女星阿Sa在2001年與阿嬌（鍾欣桐）組成Twins歌手出道，沒想到有好歌喉的她，近日登上節目《胡來酒館》，竟透露自己曾聲帶受損，無法發出聲音，幾乎要靠打針才能開嗓，讓她每次演出後，都躲到飯店哭，難過表示自己當時唱不出來，很多時候要靠阿嬌幫忙。而阿Sa也為此到處求醫，被一位名醫問是否曾中風，雖然阿Sa認為中風這麼嚴重的病，自己一定會知道，但該名醫生卻表示阿Sa可能得過輕微中風。