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台中市東勢區衛生所一名負責「潛伏結核感染」業務的劉姓護理師，因圖作業方便，2025年1月間偽造訪視日誌，聲稱一名劉姓病患於安養院配合治療且無副作用，未料該病患早在2024年底便已過世，直到同仁接獲醫院追蹤電話後才揭發此行徑。劉女隨後主動自首，坦承編造紀錄損害衛生單位管理正確性，台中地院審理後考量其認罪且具自首情節，依公務員登載不實公文書罪判處有期徒刑一年，緩刑四年，並須向公庫支付新台幣10萬元。判決指出，台中市東勢區衛生所一名劉姓護士，因負責「潛伏結核感染（LTBI）」的追蹤管理業務，明知應實際撥打電話訪談病患並據實填寫紀錄，竟為了圖一時作業方便，在2025年1月間偽造訪視日誌。她在紀錄中聲稱一名劉姓病患目前在安養院配合治療且無副作用，然而事實上，該名病患早在2024年12月底便已撒手人寰，劉女的「跨時空訪視」直到其他同仁接獲醫院詢問病患缺診原因，致電安養中心後才讓全案曝光。東窗事發後，劉姓護理師主動向台中地檢署自首，坦承未實際聯繫便編造紀錄，嚴重損害衛生機關管理病患的正確性。台中地方法院審理後指出，劉女身為公務員應依法行政，其行為確實失當，惟考量其自首並坦承犯行，且前案緩刑期滿使宣告失效，應已知警惕，遂依公務員登載不實公文書罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑四年，並命其須於判決確定半年內向公庫支付新台幣10萬元，全案仍可上訴。