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朱智勛、河智苑想來台灣玩 逛九份+吃遍夜市小吃

《權慾之巔 Climax》介紹 河智苑Nana女女戀超勁爆

韓劇《權慾之巔Climax》由朱智勛、河智苑、Nana、車珠英、吳正世主演，自開播以來以財閥與娛樂圈權力鬥爭為主軸，加上河智苑劇中同性情感線與Nana之間的關係發展話題不斷，故事也在本週迎來大結局，第10集創下自身最高收視率3.9%（韓國尼爾森）正式收官。隨著戲劇熱度延燒，主演群接受訪問時也大方聊到對台灣的印象與私下互動，朱智勛更直接說出偉大夢想，就是「想把夜市全部吃一輪」，河智苑則笑說夜市真的很好玩，甚至點名想去九份朝聖，真的很想再來台灣。聊到台灣時，兩人更是瞬間打開話匣子，朱智勛大推火鍋，還表示最大的夢想就是把台灣夜市的所有小吃吃過一輪，並加碼透露曾在YouTube上看過許多台灣自行車路線介紹，很想親身體驗看看。河智苑則分享自己曾造訪過台灣的夜市，覺得很好玩想再去一次，另外還點名想到九份朝聖。由朱智勛、河智苑、Nana、車珠英、吳正世主演的韓劇《權慾之巔 Climax》，劇情以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，描述出生寒微的檢察官，與害怕跌落谷底的頂級女明星結婚，這對懷抱無限野心的夫妻為了登上各自的人生巔峰，展開不惜互相踐踏的激烈生存故事。本劇憑藉高張力的權力鬥爭、難以預測的情感關係與演員群精湛演技，自開播起便備受注目，隨著劇情揭露河智苑的同性性向，及隨後與Nana發展出的特殊關係，讓觀眾每每驚訝不已話題不斷。在本週播出的大結局中，朱智勛、河智苑、Nana三人更是演技大爆發，最終第10集以自身最高收視率紀錄 3.9% (韓國尼爾森) 圓滿落幕。被問到印象最深刻的拍攝場面，朱智勛、河智苑不約而同選了第9集的激烈爭執戲，朱智勛拍攝擔心的是害河智苑受傷，「我真的很怕一個不小心害她骨折。」河智苑則笑說因為朱智勛個子高、力氣也大，拍攝時自己整個人都被抱離地面，加上幾乎沒有彩排便一次完成，讓畫面呈現出極度逼真的情緒張力。除此之外，兩人還公開了私下真實戀愛觀。當被問到與另一半之間是否會保有祕密時，朱智勛直率表示：「我覺得沒必要說出所有事情。」河智苑則笑著回應，雖然不會主動交代一切，但如果對方好奇詢問，自己就會坦白回答，成熟又自然的回答應可引發不小共鳴。《權慾之巔 Climax》全套10集可至friDay影音收看。