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▲「萬秀金孫」張瑞夫（如圖）進駐台中社宅，攜手弘道基金會打造「生活洗濯實驗室」。他自爆童年是在阿公阿嬤洗衣店「被丟包」堆中長大，將洗衣店視為具安心感的社區托兒所，期許未來孩子也能在充滿人情味的環境中成長。（圖／萬秀洗衣店提供）

「萬秀金孫」張瑞夫日前宣布驚喜入厝台中社會住宅！這回他不只洗衣服，更與弘道老人福利基金會聯手打造「生活洗濯實驗室」，歷時3年籌備終於正式對外曝光。張瑞夫在開幕現場自爆，因為阿公阿嬤開洗衣店，很多客人會把小孩丟包在店裡，他的童年曾是洗衣店托兒所的孩子王。他也表示，未來如果有小孩的話，也希望社區有這樣提供洗衣和陪伴的地方。談起在社會住宅內展店的初心，張瑞夫表示，一切都源於對阿公阿嬤洗衣店的深厚情感。他笑說，小時候店裡常常有客人把孫子隨手一丟就跑去買菜，洗衣店意外成了最有溫情的小朋友寄放所。這種安心感讓他至今難忘，希望自己的小孩未來也有這樣的待遇：「如果我有小孩，我也希望社區有這樣的地方。這不只是洗衣服，更是心安和人情味的代表。」張瑞夫的金孫魅力連日本人都招架不住。他表示，曾為了考察到日本，獨自轉三班電車、一班公車殺到神奈川，在沒預約的情況下，巧遇當地社區洗衣店負責人馬場先生，兩人一聊發現共同好友竟都是弘道基金會，這段洗衣店情緣，讓他深信，只要真心在意，辛苦三年也值得。除了日本巧遇，張瑞夫更被台灣阿嬤寵上天。他表示，曾因活動與一位奶奶結緣，奶奶不僅記得他7月生日，還發動據點長輩們協力澎湃辦桌幫他慶生。原本害怕過生日的他，瞬間被這種被記得的溫暖融化，感動直呼：「這就是被奶奶疼愛的感覺！」聊起與長輩相處的祕訣，張瑞夫強調重點只有兩招：願意聽與懂得問。他表示，長輩重複講一樣的話是為了證明存在感，當你越排斥，他們就越急著證明「我還行」；反之，若能主動提問，往往能聽到意想不到的人生答案。他表示，這份堅持是為了把握阿公阿嬤還在的時間，「身為公眾人物，減少遺憾就是我的公共責任。」過去幾年張瑞夫跨界玩很大，從開音樂派對到推出全球首張洗衣店ASMR專輯。關於2026年，張瑞夫表示，今年最大的計劃是努力學賺錢，除了維持多元身份，他還想挑戰演戲，希望能與各界產生更多有趣的火花，讓大家看見不一樣的萬秀金孫。