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長榮集團創辦人張榮發逝世屆滿10周年，千億遺產訴訟還沒結束，而泰山董座詹景超也曾感嘆「如果能重來一次，做好公司治理前，要先做好家族治理。不過，即便企業已做好準備交班，也可能面臨像日月光、床的世界接班人的驟逝，伴隨著企業主世代交替進入高峰期，家族企業傳承議題也從過去的隱性問題，轉為當前最受關注的經營課題之一，甚至每年也有千億遺產，找不到主人。資誠聯合會計事務所今（15）日發表《家族守護者》新書，系統性梳理傳承實務，透過家族辦公室思維，整合家族治理、財富布局與稅務策略，協助企業主破除「富不過三代」的魔咒。資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，當資產不斷累積，真正的挑戰不再是賺多少，而是能否順利留下來。隨著台灣邁向高資產社會，越來越多企業主開始提前思考傳承與資產配置問題，不再等到臨界點才被動處理。這也使得家族辦公室與專業顧問服務需求顯著提升，傳承從過去的「單一事件」，逐漸轉變為「長期工程」，他更透露，已有金控購入百本《家族守護者》，要提供客戶參考。《家族守護者》一書以「家族辦公室」為核心思維，從家族治理機制、財富傳承布局到稅務治理策略，提出一整合性的實務模型。作者之一、資誠聯合會計家族辦公室主持會計師洪連盛更保證「看這本書不會想睡覺」，以多年實務經驗，從案例故事中分析傳承的各種問題，並提供具體傳承工具與方法。無論是掌門人、繼承者或專業經理人，都能找到合適的傳承策略，降低爭權奪利並推動家族企業持續成長。洪連盛也談到，過去企業多將重心放在成長與獲利，但在當年市場環境下，「如何交棒」的重要性已不亞於「如何成長」，特別是在資產類型日益多元下，包括跨境投資、金融資產與多元持股結構，以及家族成員分布全球化的情況下，若缺乏制度化規劃，傳承風險將顯著升高。根據資誠統計，全台灣上市櫃中有7成是家族企業，而台灣百大家族企業中有71家是成立30年以上的資深家族。洪連盛就分享一位台灣企業家，已高齡80歲卻為要把股權傳承給哪個小孩煩惱，重男親女的他，即便女兒有才幹，卻想傳承給兒子，可是兒子卻不想接班。他也不諱言「台灣最美的風景是人，最惡的風景也是人」，做好公司治理前真的要做好家族治理，台灣近來許多經營權之爭，也都跟家族傳承、股權規畫有關。台灣家族企業的傳承不僅涉及經營權移轉，更牽動股權架構、家族治理與跨世代溝通等多重面向，面對不確定性日益升高的經營環境，如何讓事業、財富與家族價值順利延續，已成為企業主無可迴避的重要課題。同為作者之一、資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允認為，家族企業傳承不好，嚴重可能變國安問題，企業無法永續，不只是員工問題、員工家庭的問題，也是供應商與關聯企業的問題。他認為，企業傳承要靠2大支撐，即以理性制度設計作骨架，並搭配情感凝聚為血脈，實務上可透過家族控股公司、閉鎖性公司、家族信託、家族憲法、家族辦公室等治理工具，構築治理的護城河，以確保決策有規可依。鄭策允指出，「傳承不是把資產交出去，而是把制度建立起來，讓制度成為跨世代延續的基礎。」，然而，在當前變局加劇的環境中，真正決定家族能否長久延續的，關鍵不僅在於經營績效或財富本身，而是是否願意提早面對傳承，並建立足以承載未來的制度與共識。洪連盛強調，面對全球經濟環境變動與產業競爭加劇，企業除追求成長外，更須關注如何穩健交棒。傳承不應視為單一事件，而應透過長期規劃與專業協作，逐步推進並持續優化，不僅實現「財富永續」，更成就「企業永續」與「價值永續」，讓家族企業歷久彌堅、基業長青。鄭策允表示，「傳承不是把資產交出去，而是把制度建立起來，讓制度成為跨世代延續的基礎。」，然而，在當前變局加劇的環境中，真正決定家族能否長久延續的，關鍵不僅在於經營績效或財富本身，而是是否願意提早面對傳承，並建立足以承載未來的制度與共識。洪連盛強調，面對全球經濟環境變動與產業競爭加劇，企業除追求成長外，更須關注如何穩健交棒。傳承不應視為單一事件，而應透過長期規劃與專業協作，逐步推進並持續優化，不僅實現「財富永續」，更成就「企業永續」與「價值永續」，讓家族企業歷久彌堅、基業長青。