我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市人口最多的北屯區，市議員選舉藍白合出現變數，民眾黨3周前民調由邱于珊領先，卻遲未提名，國民黨則因新人輩出，打算以對比式民調的方式，爭取多提名一席。眼見藍白合的默契即將被打破，中央委員江和樹怒批中央黨部提名作業牛步化，「出了一個李貞秀，你們就什麼事都不用做了嗎？」下屆縣市議員提名，民眾黨採「N+1」策略，亦即4席以上、民眾黨佔優勢的選區最多提名一席，並與國民黨取得默契。唯此舉明顯壓縮藍營新人的空間，近來柯文哲的京華城案一審獲判重罪、中配立委李貞秀爭議不斷，民眾黨聲勢大挫，藍層基層掀起「為什麼要和民眾黨合作？」的質疑，主張即使是兄弟登山，也應各自努力，2026藍白合充滿變數。以台中市人口最多的北屯區為例，本屆6個席次是4藍2綠，因人口增加，可望增加至7席，民進黨仍採保守策略，僅提名1現任與2新人；國民黨有2位現任議員尋求連任、4名新人爭取出線；民眾黨則於3月24日完成民調，在地方參選多次的前市黨部副主委邱于珊，勝過前台中市新聞局長吳皇昇。然而民調完成後，民眾黨中央黨部一直未進行提名，國民黨定於明起3天進行北屯區新人電話民調，原應由民調最高的前2名出線，但遊戲規則卻改為4+1，亦即運動局專員吳宗學、江啟臣秘書許育璿、工策會幹事顏建成、北屯區仁和里長張永漢4人先取前2名，第3名再與民眾黨的邱于珊進行內參民調，若第3名贏過邱于珊，加上原本的2名老將，國民黨將在北屯提名5席。江和樹為此感到不滿，批評中央黨部一心撲在處理李貞秀案，無視地方多次反映危機。他表示北屯區外移人口多，是民眾黨的優勢選區，但中央黨部自己民調做到「挫賽」卻不敢面對，眼見好好的局快要玩到輸，連他今天線上開會時主動詢問，都沒人能給出明確答案，他對中央黨部秘書長周榆修等人喊話：「國民黨在笑我們了，他們還要再加一席，你們知道嗎？」江和樹怒問，出了一個李貞秀，民眾黨上上下下就什麼事都不用做了嗎？台中2026的選戰目標是成立黨團，地方為了提名一事急如熱鍋螞蟻，中央黨部不去了解國民黨為什麼打算多提名一席，也不說清楚要提名邱于珊還是吳皇昇，難道勇敢面對有那麼困難嗎？