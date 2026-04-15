《周處除三害》的中國票房分紅爭議，又有新的轉折。台灣製作方與出品方10日發布聯合聲明，稱至今僅收到應得票房分紅的20%，該片海外與中國發行商：英屬維京群島商叁叁喜喜股份有限公司總經理陳永雄（Jeffrey Chan）取得近全數款項卻未交付，還缺席投資人會議，呼籲他主動說明，否則擬共同提出告訴。對此叁叁喜喜今（15）日也發布聲明，稱相關帳務之結算與程序仍在依約持續進行中，也在律師函中表明陳永雄在台出入境都屬正常業務需要，「神隱」等類似字眼與事實不符，相關人員保留依法追訴之權利。
叁叁喜喜被《周處》製作方聲明針對 發文反擊稱結算持續進行
在台灣賣座反應普通的《周處除三害》，中國上映票房高達約6.5億至6.65億元人民幣，約合台幣30億元至31億元，看似相當風光，台灣製作方卻沒收到80%應得的票房分紅，製作方一種態度電影股份有限公司及出品方因此聯合聲明，表示經查中國發行方已將台灣方面應得款項近全數交予陳永雄，他卻沒有交付，呼籲他若不出面說明就要提告。叁叁喜喜最新聲明則稱《周處》中國上映之票房分潤結算仍在進行，希望外界勿任意指控該公司拒絕履約。
除了台灣媒體關注、報導《周處除三害》的票房分紅爭議，連香港媒體也轉載此事，因為陳永雄是當地資深監製，參與過《無雙》、《拆彈專家》、《風林火山》、《長津湖》等片的製作、發行及出品，眼看風波越鬧越大，叁叁喜喜亦發出聲明和律師函，強調事實未確認前，逕自推論有故意拖延、拒不處理或其他不法情事，實非公允，針對媒體對於此事和陳永雄的報導，則稱已構成對叁叁喜喜之商譽及陳永雄先生名譽之侵害，相關人員保留依法追訴權。
叁叁喜喜完整聲明如下：
一、本公司為長期從事電影國際銷售與發行業務之專業機構，近20年來持續協助亞洲及台灣電影之國際發行與銷售，向來秉持專業、審慎之態度處理各項發行與合作事務，歷年代理國際發行與銷售作品逾百部，其中不乏多部重要華語作品，成績卓然不容誹謗。
二、關於《周處除三害》之中國大陸地區發行及相關分配事宜，本公司仍在依據既有契約架構及實際作業流程持續處理中，未敢稍有怠惰。中國大陸地區之電影發行票房回收及跨境分配，涉及授權合約鏈、票房對帳、稅務處理、金流撥付節點及相關行政審核程序，實務上相對繁複，需依循相關法規與程序辦理，尚難以單一時點或片面資訊予以簡化認定，此部分亦屬影視此類發行與結算之常見實務情形。
三、本公司一向重視合作方及相關權利人之權益，相關帳務之結算與程序仍在依約持續進行中，在事實及帳務尚未確認前，逕自推論任何一方有故意拖延、拒不處理或其他不法情事，實非公允。本公司理解投資人對分配進度之關切，惟對於事實尚待完整釐清前，即以公開輿論方式對本公司及相關工作人員指摘，本公司深表遺憾，並保留依法釐清事實之權利。
四、本公司將持續回歸契約架構、帳務資料及既有溝通機制，理性處理後續分配、結算及爭議釐清事宜，以維護本公司所有承辦發行案件之正常推進及其他版權方權益。
五、針對外界可能之揣測或不實傳聞，本公司特此聲明:公司目前營運正常對於未經查證、持續散布不實資訊之行為，本公司將不排除採取法律行動，以捍衛本公司及合作夥伴之合法權益。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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在台灣賣座反應普通的《周處除三害》，中國上映票房高達約6.5億至6.65億元人民幣，約合台幣30億元至31億元，看似相當風光，台灣製作方卻沒收到80%應得的票房分紅，製作方一種態度電影股份有限公司及出品方因此聯合聲明，表示經查中國發行方已將台灣方面應得款項近全數交予陳永雄，他卻沒有交付，呼籲他若不出面說明就要提告。叁叁喜喜最新聲明則稱《周處》中國上映之票房分潤結算仍在進行，希望外界勿任意指控該公司拒絕履約。
除了台灣媒體關注、報導《周處除三害》的票房分紅爭議，連香港媒體也轉載此事，因為陳永雄是當地資深監製，參與過《無雙》、《拆彈專家》、《風林火山》、《長津湖》等片的製作、發行及出品，眼看風波越鬧越大，叁叁喜喜亦發出聲明和律師函，強調事實未確認前，逕自推論有故意拖延、拒不處理或其他不法情事，實非公允，針對媒體對於此事和陳永雄的報導，則稱已構成對叁叁喜喜之商譽及陳永雄先生名譽之侵害，相關人員保留依法追訴權。
一、本公司為長期從事電影國際銷售與發行業務之專業機構，近20年來持續協助亞洲及台灣電影之國際發行與銷售，向來秉持專業、審慎之態度處理各項發行與合作事務，歷年代理國際發行與銷售作品逾百部，其中不乏多部重要華語作品，成績卓然不容誹謗。
二、關於《周處除三害》之中國大陸地區發行及相關分配事宜，本公司仍在依據既有契約架構及實際作業流程持續處理中，未敢稍有怠惰。中國大陸地區之電影發行票房回收及跨境分配，涉及授權合約鏈、票房對帳、稅務處理、金流撥付節點及相關行政審核程序，實務上相對繁複，需依循相關法規與程序辦理，尚難以單一時點或片面資訊予以簡化認定，此部分亦屬影視此類發行與結算之常見實務情形。
三、本公司一向重視合作方及相關權利人之權益，相關帳務之結算與程序仍在依約持續進行中，在事實及帳務尚未確認前，逕自推論任何一方有故意拖延、拒不處理或其他不法情事，實非公允。本公司理解投資人對分配進度之關切，惟對於事實尚待完整釐清前，即以公開輿論方式對本公司及相關工作人員指摘，本公司深表遺憾，並保留依法釐清事實之權利。
四、本公司將持續回歸契約架構、帳務資料及既有溝通機制，理性處理後續分配、結算及爭議釐清事宜，以維護本公司所有承辦發行案件之正常推進及其他版權方權益。
五、針對外界可能之揣測或不實傳聞，本公司特此聲明:公司目前營運正常對於未經查證、持續散布不實資訊之行為，本公司將不排除採取法律行動，以捍衛本公司及合作夥伴之合法權益。
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