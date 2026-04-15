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▲陳永雄（中）是香港香港資深電影人，對於《周處除三害》的票房分紅爭議，也透過英屬維京群島叁叁喜喜股份有限公司發出聲明與律師函來解釋，並對媒體報導保留依法追訴的權利。（圖／NOWNEWS資料照）

▲叁叁喜喜針對《周處除三害》的中國票房分紅爭議，發表基於自身立場的聲明。（圖／叁叁喜喜提供）

▲叁叁喜喜另外發出律師函，表明總經理陳永雄出入境均係基於正常業務需要，部分媒體報導「神隱」等字眼描述均與事實不符，相關人員保留依法追訴的權利。（圖／叁叁喜喜提供）

《周處除三害》的中國票房分紅爭議，又有新的轉折。台灣製作方與出品方10日發布聯合聲明，稱至今僅收到應得票房分紅的20%，該片海外與中國發行商：英屬維京群島商叁叁喜喜股份有限公司總經理陳永雄（Jeffrey Chan）取得近全數款項卻未交付，還缺席投資人會議，呼籲他主動說明，否則擬共同提出告訴。對此叁叁喜喜今（15）日也發布聲明，稱相關帳務之結算與程序仍在依約持續進行中，也在律師函中表明陳永雄在台出入境都屬正常業務需要，「神隱」等類似字眼與事實不符，相關人員保留依法追訴之權利。在台灣賣座反應普通的《周處除三害》，中國上映票房高達約6.5億至6.65億元人民幣，約合台幣30億元至31億元，看似相當風光，台灣製作方卻沒收到80%應得的票房分紅，製作方一種態度電影股份有限公司及出品方因此聯合聲明，表示經查中國發行方已將台灣方面應得款項近全數交予陳永雄，他卻沒有交付，呼籲他若不出面說明就要提告。叁叁喜喜最新聲明則稱《周處》中國上映之票房分潤結算仍在進行，希望外界勿任意指控該公司拒絕履約。除了台灣媒體關注、報導《周處除三害》的票房分紅爭議，連香港媒體也轉載此事，因為陳永雄是當地資深監製，參與過《無雙》、《拆彈專家》、《風林火山》、《長津湖》等片的製作、發行及出品，眼看風波越鬧越大，叁叁喜喜亦發出聲明和律師函，強調事實未確認前，逕自推論有故意拖延、拒不處理或其他不法情事，實非公允，針對媒體對於此事和陳永雄的報導，則稱已構成對叁叁喜喜之商譽及陳永雄先生名譽之侵害，相關人員保留依法追訴權。一、本公司為長期從事電影國際銷售與發行業務之專業機構，近20年來持續協助亞洲及台灣電影之國際發行與銷售，向來秉持專業、審慎之態度處理各項發行與合作事務，歷年代理國際發行與銷售作品逾百部，其中不乏多部重要華語作品，成績卓然不容誹謗。二、關於《周處除三害》之中國大陸地區發行及相關分配事宜，本公司仍在依據既有契約架構及實際作業流程持續處理中，未敢稍有怠惰。中國大陸地區之電影發行票房回收及跨境分配，涉及授權合約鏈、票房對帳、稅務處理、金流撥付節點及相關行政審核程序，實務上相對繁複，需依循相關法規與程序辦理，尚難以單一時點或片面資訊予以簡化認定，此部分亦屬影視此類發行與結算之常見實務情形。三、本公司一向重視合作方及相關權利人之權益，相關帳務之結算與程序仍在依約持續進行中，在事實及帳務尚未確認前，逕自推論任何一方有故意拖延、拒不處理或其他不法情事，實非公允。本公司理解投資人對分配進度之關切，惟對於事實尚待完整釐清前，即以公開輿論方式對本公司及相關工作人員指摘，本公司深表遺憾，並保留依法釐清事實之權利。四、本公司將持續回歸契約架構、帳務資料及既有溝通機制，理性處理後續分配、結算及爭議釐清事宜，以維護本公司所有承辦發行案件之正常推進及其他版權方權益。五、針對外界可能之揣測或不實傳聞，本公司特此聲明:公司目前營運正常對於未經查證、持續散布不實資訊之行為，本公司將不排除採取法律行動，以捍衛本公司及合作夥伴之合法權益。