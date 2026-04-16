變天了！氣象專家林得恩警告，明（17）天週五將迎來新一波春雨，週末氣溫更會進一步轉冷 。隨著梅雨季蓄勢待發，居家最常出現「衣物乾不了」散發異味等困擾。究竟衣服曬不乾、有臭味該怎辦？《NOWNEWS》整理台日家事達人 5 招抗濕密技，並搭配「曬衣神器」推薦，讓租屋族也能輕鬆應對雨季考驗 。
Threads掀熱議！南北「乾衣大戰」開打
社群平台 Threads 上也因此展開熱烈的「南北乾衣大戰」。有台南網友發文直呼：「我是台南人，我不理解衣服一天曬不乾是啥小。」引發破千網友熱議；宜蘭網友辛酸表示：「梅雨季就這樣，我已習慣衣服收進來還要再用吹風機吹一次了」；更有網友分享從南部搬到新竹後，才發現「明明沒有下雨，但是衣服怎麼曬都潮潮的，地墊掛一整個禮拜都不會乾」。面對濕氣重、衣服晾兩天仍發臭的慘況，不少人選擇直接曬在西曬空房，或因衣服晾不乾陷入反覆清洗的崩潰循環。
達人 5 招：洗、晾、烘的乾爽全攻略
為了拯救全台「濕」落的家事族，《NOWNEWS》整理台日家事達人松延友記、陳映如傳授以下 5 招攻略，助你告別 梅雨季 悶臭：
空間解方：租屋族也適用的「曬衣神器」
除了技巧，設備也是關鍵。家電達人 486先生 觀察，雨季最常見「衣物乾不了」散發異味等情境，建議提前做好防潮準備。特力屋 針對租屋族推薦免鑽孔、可折疊伸縮的「立式曬衣架」，不論是單桿伸縮或 X 型款式，大件被單也能輕鬆平鋪，不使用時可一秒收納，是解決小宅 梅雨季 悶臭的空間神物 。
陽台族則可升級電動升降曬衣架，具備無線遙控一鍵自動升降功能，對長輩更友善，並整合 LED 照明功能，最高承重 30 公斤，滿足四口之家換季洗被需求 。透過正確技巧搭配適合的 曬衣神器，即便面對明天報到的新一波鋒面，也能讓衣物維持乾爽！
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社群平台 Threads 上也因此展開熱烈的「南北乾衣大戰」。有台南網友發文直呼：「我是台南人，我不理解衣服一天曬不乾是啥小。」引發破千網友熱議；宜蘭網友辛酸表示：「梅雨季就這樣，我已習慣衣服收進來還要再用吹風機吹一次了」；更有網友分享從南部搬到新竹後，才發現「明明沒有下雨，但是衣服怎麼曬都潮潮的，地墊掛一整個禮拜都不會乾」。面對濕氣重、衣服晾兩天仍發臭的慘況，不少人選擇直接曬在西曬空房，或因衣服晾不乾陷入反覆清洗的崩潰循環。
達人 5 招：洗、晾、烘的乾爽全攻略
為了拯救全台「濕」落的家事族，《NOWNEWS》整理台日家事達人松延友記、陳映如傳授以下 5 招攻略，助你告別 梅雨季 悶臭：
- 洗衣先泡過碳酸鈉再洗：髒衣物久放易發臭。家事達人陳映如建議，洗前可撒小蘇打粉除臭，或先用「過碳酸鈉」浸泡後再進入洗衣機，能有效消毒並達到徹底 除臭 效果。
- 晾衣拱形擺放乾得快：日本洗滌達人松延友記建議，將長褲、大毛巾等長衣掛兩側，短衣掛中間呈現「拱形排列」。這能產生上升氣流帶走水分，是乾衣最快的排列法。
- 晾衣厚重衣物倒著掛：刷毛帽 T 等厚衣服腋下處難乾，松延友記建議夾住下擺「倒過來晾」，並分開衣物正反面增加通風效果。
- 晾衣除濕機加風扇輔助：若遇雨天需室內晾衣，應關門窗並開啟除濕機，同時搭配電風扇或循環扇輔助，加速乾衣效率。
- 乾毛巾輔助乾衣：烘衣時放入一條「乾毛巾」輔助吸水，可縮短烘乾時間；但陳映如提醒需留意衣物洗滌標籤，避免因高溫導致縮水。
除了技巧，設備也是關鍵。家電達人 486先生 觀察，雨季最常見「衣物乾不了」散發異味等情境，建議提前做好防潮準備。特力屋 針對租屋族推薦免鑽孔、可折疊伸縮的「立式曬衣架」，不論是單桿伸縮或 X 型款式，大件被單也能輕鬆平鋪，不使用時可一秒收納，是解決小宅 梅雨季 悶臭的空間神物 。